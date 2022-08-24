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Киноафиша Новости Вышел тизер расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой»

Вышел тизер расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой»

24 августа 2022 12:26
Вышел тизер расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой»

Нас ожидает больше взаимодействия между тремя Пауками.

Несмотря на то, что в прошлом году «Человек-паук: Нет пути домой» собрал впечатляющую кассу, Sony Pictures подтвердила, что даст фанатам еще один шанс пережить это кинособытие на большом экране. Предстоящее переиздание помечено как «Более веселая версия», и студия объявила, что в нем будет 11 минут дополнительных сцен.

В преддверии выхода расширенной версии Sony выпустила короткий тизер фильма. Судя по ролику, бóльшая часть дополнительных сцен, которые будут включены в расширенную версию, будет в первой половине картины. В тизере показано, что Питер Паркер в исполнении Тома Холланда все еще пытается приспособиться к тому, что Мистерио раскрыл миру его секрет. Например, в ролике можно увидеть, как главный герой ползет по стене в спортивном зале на глазах одноклассников и, похоже, совсем этому не рад.

Также в тизере показали сцену погони с участием брата Тома — Гарри Холланда. Он играет воришку, которого Человек-паук останавливает и в классической манере подвешивает вверх ногами.

Вышел тизер расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой»

Неизвестно, сколько дополнительных сцен с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом будет в расширенной версии, но предыдущие данные свидетельствуют о том, что их будет несколько. В видеоролике с визуальными эффектами ранее были показаны кадры с тремя Пауками, входящими в портал к Статуе Свободы, совместная работа Магуайра и Гарфилда во время финальной битвы, а также момент, когда три Питера Паркера рвутся в бой.

В прокат расширенная версия «Человека-паука: Нет пути домой» выйдет за рубежом пятницу, 2 сентября.

Фото: Sony Pictures
Юрий Липский
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