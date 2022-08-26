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Девушка сбегает из психбольницы в трейлере фэнтезийного триллера «Мона Лиза и кровавая луна»

26 августа 2022 16:09
Девушка сбегает из психбольницы в трейлере фэнтезийного триллера «Мона Лиза и кровавая луна»

Главная героиня напоминает Одиннадцать из «Очень странных дел» и Кэрри.

Киностудия Saban Films обнародовала дебютный трейлер стилизованного фэнтезийного триллера «Мона Лиза и кровавая луна», в котором рассказывается о молодой девушке с экстраординарными способностями. Главную роль в ленте сыграла звезда корейского спин-оффа «Бумажного дома» Чон Джон-со, а ее экранными партнерами выступили Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней»), Эд Скрейн («Дэдпул») и Крэйг Робинсон («Офис»). Сняла фильм по собственному сценарию Ана Лили Амирпур («Плохая партия», «Девушка возвращается одна ночью домой»).

В центре повествования окажется юная пациентка лечебницы с уникальными способностями по имени Мона Лиза (Джон-со), которая совершает дерзкий побег из психбольницы, где ее удерживали против воли. Особенность персонажа заключается в том, что она обладает даром манипуляции телами других людей, копируя их движения. Вырвавшись на свободу, юная и голодная главная героиня бесцельно бродит по мрачным улочкам Нового Орлеана, пока не встречается с местной мошенницей и по совместительству матерью-одиночкой Бонни (Хадсон). Последняя берет беглянку под свое крыло и отправляется с ней в ночное путешествие по городу, попутно пересекаясь с разнообразными колоритными личностями. Тем временем по следу Моны Лизы идет незадачливый детектив.

Мировая премьера картины состоялась в рамках прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, после чего фильм прошел через ряд международных смотров. В мировой прокат фильм выйдет 30 сентября.

Фото: Saban
Юрий Липский
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