Сериал «Академия «Амбрелла» продлен на четвертый и заключительный сезон
Создатель шоу также планирует экранизировать для Netflix популярную видеоигру.
Потоковый сервис Netflix официально продлил «Академию «Амбрелла» на четвертый сезон. Анонс сделали спустя два месяца после релиза прошлого сезона. Несмотря на тот факт, что сериал по-прежнему пользуется огромным зрительским спросом, удерживая лидирующие позиции в чартах просмотров стримера, новые эпизоды станут для супергероического шоу заключительными.
Данное решение принято исключительно из творческих соображений. В качестве шоураннера и исполнительного продюсера снова выступит Стив Блэкман, который курирует адаптацию культового комикса Джерарда Уэя и Габриэля Ба с самого начала. Работа над сценарием четвертого сезона началась еще до премьеры третьего, поэтому материал практически готов. Сам Блэкман очень рад такому исходу и обещает подарить поклонникам по-настоящему напряженную концовку:
«Я счастлив, что невероятно преданная фан-база «Академии «Амбрелла» сможет увидеть достойное завершение путешествия семейки Харгривз, начатого еще пять лет назад. У нас заготовлена потрясающая история для четвертого сезона, которая заставит поклонников сжиматься от нервов вплоть до последних минут».
Весь основной актерский состав во главе с Эллиотом Пейджем вернется к своим ролям. Когда начнутся съемки, пока точно неизвестно, но резонно предположить, что уже относительно скоро.
На волне успеха «Академии «Амбрелла» Блэкман расширил свой контракт с Netflix и теперь параллельно разрабатывает для онлайн-платформы еще два крупных многосерийных проекта — научно-фантастический триллер «Орбитальный» (Orbital) и сериал по мотивам видеоигры «Горизонт: Нулевой рассвет» (Horizon Zero Dawn).