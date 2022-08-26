Сериал «Академия «Амбрелла» продлен на четвертый и заключительный сезон

Потоковый сервис Netflix официально продлил «Академию «Амбрелла» на четвертый сезон. Анонс сделали спустя два месяца после релиза прошлого сезона. Несмотря на тот факт, что сериал по-прежнему пользуется огромным зрительским спросом, удерживая лидирующие позиции в чартах просмотров стримера, новые эпизоды станут для супергероического шоу заключительными.

Данное решение принято исключительно из творческих соображений. В качестве шоураннера и исполнительного продюсера снова выступит Стив Блэкман, который курирует адаптацию культового комикса Джерарда Уэя и Габриэля Ба с самого начала. Работа над сценарием четвертого сезона началась еще до премьеры третьего, поэтому материал практически готов. Сам Блэкман очень рад такому исходу и обещает подарить поклонникам по-настоящему напряженную концовку:

«Я счастлив, что невероятно преданная фан-база «Академии «Амбрелла» сможет увидеть достойное завершение путешествия семейки Харгривз, начатого еще пять лет назад. У нас заготовлена потрясающая история для четвертого сезона, которая заставит поклонников сжиматься от нервов вплоть до последних минут».

Весь основной актерский состав во главе с Эллиотом Пейджем вернется к своим ролям. Когда начнутся съемки, пока точно неизвестно, но резонно предположить, что уже относительно скоро.

На волне успеха «Академии «Амбрелла» Блэкман расширил свой контракт с Netflix и теперь параллельно разрабатывает для онлайн-платформы еще два крупных многосерийных проекта — научно-фантастический триллер «Орбитальный» (Orbital) и сериал по мотивам видеоигры «Горизонт: Нулевой рассвет» (Horizon Zero Dawn).