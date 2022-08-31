5 легких фильмов для просмотра с друзьями

Мика (Люк Бенвард) и Рейчел (Ханна Касулка) – мелкие мошенники, зарабатывающие скромные суммы на жизнь практически безобидными аферами. Но когда Мика оказывается должником у очень опасного человека, им с сестрой предстоит найти двести тысяч долларов в кратчайшие сроки. Благо, у них уже на примете есть большой куш в виде миллиардера Бена (Алан Тьюдик), который активно пытается достучаться до Всевышнего после того, как погибла ее любимая маленькая дочь. На этот раз ребята не мелочатся и выдают себя за ангелов, а своего друга-мошенника Фрэнка (Майкл Маккин) – за самого Бога.

Причины посмотреть:

Это оригинальное драмеди, которое незаслуженно миновало широкий прокат в кинотеатрах. Теперь же стоит дать ему шанс, комфортно посмотрев дома. Одну из главных ролей играет Алан Тьюдик которого мы очень любим по сериалу «Засланец из космоса». Хотя это и комедия, в фильме порой поднимаются серьезные темы. После просмотра в компании вы не устоите от игры: «А что бы ты спросил у Бога, если бы внезапно его встретил?»

Обыграть миллиардера

Ваня (Павел Табаков) занимался учебой сутками напролет, пока другие ребята наслаждались детством. Но каждый раз, когда Ваня пытался отвлечься от скучных занятий, мама неустанно повторяла, что только его ждет блестящее будущее, а вот друзья-троечники в конце концов будут копаться в мусорке. И вот, «правильно прожив» 30 лет, хороший мальчик Ваня остается ни с чем. Должность в банке, которую он ждал, отдают по дружбе другому человеку, жена уходит, зато долг по ипотеке остается. Тем временем его приятель-двоечник из детства Коля (Данила Козловский) стал богатым и влиятельным человеком, да еще и объявил конкурс для старшеклассников с призовым фондом в размере 10 миллионов рублей. Узнав об этом, выглядящий моложе своих лет Ваня решает, что наконец-то сможет получить то, что давно заслуживает, и отправляется в лагерь под видом подростка.

Причины посмотреть:

Первая и главная причина – дать шанс российскому кинематографу. Репутация у него страдает настолько, что порой можно упустить действительно классный и качественный фильм. «Молодой человек» – один из тех фильмов, что дарят надежду. Если вам 30 или около того, то фильм обязательно вас вдохновит на идею, что в наше время 30 – это просто новые 20 и ничего еще не потеряно.

Молодой человек

Жизнь парня по имени Парень (Райан Рейнольдс) просто идеальна. Он живет в лучшем городе, у него есть приятель по имени Приятель, дом, работа и кроссовки мечты, которые он обязательно купит. Единственное, чему его не хватает для полного счастья, – это девушка. Парень точно знает, какой она должна быть и даже какие песни должна слушать. И пока его Приятель считает, что такой девушки просто не существует, Парень встречает Ее (Джоди Комер). Встреча с загадочной девушкой в темных очках буквально переворачивает весь его привычный мир.

Причины посмотреть:

В главных ролях одни из самых популярных актеров современности Райан Рейнольдс с не свойственной для него ролью наивного паренька, Джоди Комер (Вилланель в «Убивая Еву») и Джо Кири (Стив в сериале «Очень странные дела»). «Главный герой» – один из самых красочных фильмов 2021 года, каждый стоп-кадр – будто готовая открытка. После просмотра в компании фильм обязательно натолкнет вас на обсуждение на тему «А не находимся ли мы сейчас в чьей-то игровой симуляции?»

Главный герой

Найлз (Энди Сэмберг) шафер на этой свадьбе, но он напрочь игнорирует всю суету, просто попивая пиво бассейне. Такое поведение привлекает сестру невесты Сару (Кристин Милиоти), и она решает провести вечер с Найлзом. Но после этого свидания под звездным небом Сара просыпается снова в день свадьбы. Оказалось, что Найлз втянул ее в петлю времени, в которой он уже находится давно и понятия не имеет, как из нее выбраться.

Причины посмотреть:

Эта комедия обязательно станет культовой, и каждый уважающий себя киноман должен посмотреть ее, как и легендарный «День сурка». В главных ролях молодые комедийные актеры, которые в этот раз показали и свое мастерство в драме. После просмотра так и хочется обсудить с друзьями, что бы каждый из них делал, будь у них бесконечный день и постоянное обнуление.

Зависнуть в Палм-Спрингс

Питер (Пол Радд) делает Зоуи (Рашида Джонс) предложение руки и сердца. Зоуи, естественно, счастлива, ведь Питер просто идеальный парень по всем аспектам, на зависть подругам. Вот только у Питера нет ни одного друга мужского пола, что становится особенно заметно сейчас, когда ему даже некого позвать в шаферы на собственную свадьбу. Чтобы доказать, что с ним все нормально, Питер начинает разыскивать себе приятеля. И после череды забавных неудач он находит отлично чувака Сидни (Джейсон Сигел), который не только станет его первым настоящим другом, но и в корне изменит его местами унылую жизнь.

Причины посмотреть:

«Люблю тебя, чувак» – это комедия о мужской дружбе. Смотреть ее одинаково интересно как в женской, так и в чисто мужской компании. В главной роли Пол Радд («Человек-муравей») и Джейсон Сигел (Маршалл из «Как я встретил вашу маму»). Оба актера славятся своим комедийным талантом. Фильм заряжает позитивным настроением и немного продлевает ощущение лета, поскольку все действие сюжета происходит в солнечном Лос-Анджелесе.