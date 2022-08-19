Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джон Бернтал противостоит суровому миру в трейлере сериала «Американский жиголо»

Джон Бернтал противостоит суровому миру в трейлере сериала «Американский жиголо»

19 августа 2022 16:33
Джон Бернтал противостоит суровому миру в трейлере сериала «Американский жиголо»

Премьера на Showtime состоится в начале сентября.

Кабельный канал Showtime презентовал новый трейлер восьмисерийного сиквела-перезапуска культовой криминальной мелодрамы «Американский жиголо» с Джоном Бернталом в главной роли. Продюсерский проект Джерри Брукхаймера стартует на малых экранах 9 сентября.

Действие современного переосмысления картины с Ричардом Гиром развернется спустя пятнадцать лет после трагических событий, когда главного героя несправедливо обвинили в убийстве бывшей клиентки. Отбывший тюремный срок Джулиан Кей (Бернтал) переполнен решимостью найти того, кто его подставил, а также отыскать женщину Мишель (Гретхен Мол), которая была и остается его единственной любовью. Попутно обаятельный альфонс попытается заново устроить свою жизнь, из-за чего вскоре втянется в современную секс-индустрию.

Вместе со звездой «Карателя» в сериале снялись Лиззи Брошере, Гэбриел ЛаБелль, Лиленд Орсер, Рози О’Доннелл, Алекс Фернандес, Уэйн Брэди, Марк Махони, Йолонда Росс, Лаура Лигуори и другие.

На правах исполнительного продюсера, шоураннера и сорежиссера сериала изначально выступал создатель «Рэя Донована» Дэвид Холландер, но из-за внутреннего студийного скандала он был уволен, в результате чего доработкой материала занимался его помощник Дэвид Бар Кац.

Фото: Showtime
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое 10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое Читать далее 15 августа 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Читать далее 18 августа 2022
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег Читать далее 20 августа 2022
Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Читать далее 16 августа 2022
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Читать далее 17 августа 2022
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Читать далее 15 августа 2022
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Читать далее 19 августа 2022
Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Читать далее 16 августа 2022
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Читать далее 16 августа 2022
Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Читать далее 15 августа 2022
Related video