Джон Бернтал противостоит суровому миру в трейлере сериала «Американский жиголо»

Кабельный канал Showtime презентовал новый трейлер восьмисерийного сиквела-перезапуска культовой криминальной мелодрамы «Американский жиголо» с Джоном Бернталом в главной роли. Продюсерский проект Джерри Брукхаймера стартует на малых экранах 9 сентября.

Действие современного переосмысления картины с Ричардом Гиром развернется спустя пятнадцать лет после трагических событий, когда главного героя несправедливо обвинили в убийстве бывшей клиентки. Отбывший тюремный срок Джулиан Кей (Бернтал) переполнен решимостью найти того, кто его подставил, а также отыскать женщину Мишель (Гретхен Мол), которая была и остается его единственной любовью. Попутно обаятельный альфонс попытается заново устроить свою жизнь, из-за чего вскоре втянется в современную секс-индустрию.

Вместе со звездой «Карателя» в сериале снялись Лиззи Брошере, Гэбриел ЛаБелль, Лиленд Орсер, Рози О’Доннелл, Алекс Фернандес, Уэйн Брэди, Марк Махони, Йолонда Росс, Лаура Лигуори и другие.

На правах исполнительного продюсера, шоураннера и сорежиссера сериала изначально выступал создатель «Рэя Донована» Дэвид Холландер, но из-за внутреннего студийного скандала он был уволен, в результате чего доработкой материала занимался его помощник Дэвид Бар Кац.