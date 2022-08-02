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Киноафиша Новости Дикий, хаотичный и веселый: появились первые отзывы о боевике «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

Дикий, хаотичный и веселый: появились первые отзывы о боевике «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

2 августа 2022 21:20
Дикий, хаотичный и веселый: появились первые отзывы о боевике «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

Мнения о фильме разделились.

В США состоялись предварительные показы экшен-триллера «Быстрее пули», который считается одним из главных блокбастеров этого лета. О таком статусе говорит не только внушительный бюджет, но также звездный актерский состав во главе с Брэдом Питтом и Дэвид Литч в качестве режиссера («Дэдпул 2», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Фильм повествует о пяти киллерах, которые оказываются на борту скоростного поезда. Полученные ими индивидуальные задания оказываются связаны между собой, что вызывает взрывной конфликт интересов. Ознакомившись с картиной, американские журналисты поделились своими впечатлениями в соцсетях.

Мэгги Ловитт

«Скоростной поезд» – бомбезная комедия ошибок, предназначенная воодушевить, развлечь и поразить зрителя. Захватывающий дух экшен совмещен с зубодробительным саундтреком, который побудит вас вибрировать от приятного волнения. «Скоростной поезд» – билет в веселье!»

Кейт Санчес

«Скоростной поезд» – хаотичный и чертовски зажигательный фильм! Химия на борту поезда и между каждым из актеров просто феноменальна! Теперь мне очень хочется прочитать роман, на котором основана картина».

Эшли Сондерс

«Скоростной поезд» – убийственное, непредсказуемое и дикое приключения от начала и до славного конца! Серьезно, этот фильм не может наскучить. Актерский состав великолепен, экшен на высочайшем уровне, операторская работа изобретательна – все вместе это смотрится просто здорово. Дайте мне еще один билет на этот поезд как можно скорее!»

Эрик Дэвис

«Скоростной поезд» отличается дикой энергией и отличным чувством мрачного юмора. Очень понравился Брэд Питт в образе наемного убийцы, тогда как Брайан Тайри Генри в роли Лемона необычайно забавный. Фильм изобилует драками, общий тон держится на высоте, а история постоянно развивается. Скучать не придется».

Скотт Манц

«Скоростной поезд» – неразбериха, которая быстро сходит с рельсов. Фильм слишком длительный и перегруженный. Трудно смотреть такое на протяжении двух часов подряд. Но есть и хорошие моменты: стилизованные экшен-сцены и несколько клевых камео. Полагаю, кому-то эта поездка понравится, но мне было скучно».

Джефф Чанг

«Скоростной поезд» – веселый экшен. Видно, что создатели и актеры работали над фильмом с удовольствием. Что до всего остального, то все очень плохо. Чувствовал удушье от моего наименее любимого вида юмора – чопорные, тяжеловесные и совершенно неостроумные шутки».

Мировая премьера «Быстрее пули» состоится 3 августа.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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