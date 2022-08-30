Четвертая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» получила официальное название

Съемки четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз» уже официально стартовали. В этой связи портал Deadline поделился эксклюзивными сведениями о проекте. Во-первых, прояснилось название картины. Создатели отказались от традиционной нумерации в заглавии в пользу приставки. У фильма будет подзаголовок в честь имени главного героя — «Аксель Фоули». Во-вторых, к исполнителю ведущей роли Эдди Мерфи присоединились Джозеф Гордон-Левитт («Петля времени») и Тейлор Пейдж («Зола»).

Какие образы отведены новичкам, пока неизвестно, как и сам сюжет сиквела. Режиссирует очередную ленту киносерии перспективный режиссер-дебютант Марк Моллой, ранее снимавший лишь рекламные ролики для Apple. Он заменил Адиля Эль Арби и Билала Фалла, которые переключились на внезапно отмененную «Бэтгерл». Финальную версию сценария четвертого «Полицейского из Беверли-Хиллз» написал Уилл Билл («Аквамен», «Охотники на гангстеров»). Исполнительным продюсером, как и прежде, выступает Джерри Брукхаймер.

В 2019 году права на франшизу у студии Paramount перекупил потоковый сервис Netflix, поэтому «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» станет эксклюзивом стриминговой платформы и, разумеется, не попадет в кинотеатры. Дата релиза пока не анонсирована. Учитывая, что съемки уже идут, премьеру можно ждать в следующем году.