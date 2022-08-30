Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Преступления будущего" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Четвертая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» получила официальное название

Четвертая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» получила официальное название

30 августа 2022 15:33
Четвертая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» получила официальное название

Актерский состав пополнился двумя примечательными исполнителями.

Съемки четвертой части «Полицейского из Беверли-Хиллз» уже официально стартовали. В этой связи портал Deadline поделился эксклюзивными сведениями о проекте. Во-первых, прояснилось название картины. Создатели отказались от традиционной нумерации в заглавии в пользу приставки. У фильма будет подзаголовок в честь имени главного героя — «Аксель Фоули». Во-вторых, к исполнителю ведущей роли Эдди Мерфи присоединились Джозеф Гордон-Левитт («Петля времени») и Тейлор Пейдж («Зола»).

Какие образы отведены новичкам, пока неизвестно, как и сам сюжет сиквела. Режиссирует очередную ленту киносерии перспективный режиссер-дебютант Марк Моллой, ранее снимавший лишь рекламные ролики для Apple. Он заменил Адиля Эль Арби и Билала Фалла, которые переключились на внезапно отмененную «Бэтгерл». Финальную версию сценария четвертого «Полицейского из Беверли-Хиллз» написал Уилл Билл («Аквамен», «Охотники на гангстеров»). Исполнительным продюсером, как и прежде, выступает Джерри Брукхаймер.

В 2019 году права на франшизу у студии Paramount перекупил потоковый сервис Netflix, поэтому «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» станет эксклюзивом стриминговой платформы и, разумеется, не попадет в кинотеатры. Дата релиза пока не анонсирована. Учитывая, что съемки уже идут, премьеру можно ждать в следующем году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Читать далее 31 августа 2022
Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Читать далее 30 августа 2022
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Читать далее 31 августа 2022
8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» 8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» Читать далее 30 августа 2022
Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний» Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний» Читать далее 30 августа 2022
5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом 5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом Читать далее 29 августа 2022
«Это маленькая жизнь, которой я закрываю гештальт школьной дружбы»: эксклюзивное интервью с Маргаритой Дьяченковой «Это маленькая жизнь, которой я закрываю гештальт школьной дружбы»: эксклюзивное интервью с Маргаритой Дьяченковой Читать далее 29 августа 2022
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Читать далее 29 августа 2022
5 легких фильмов для просмотра с друзьями 5 легких фильмов для просмотра с друзьями Читать далее 31 августа 2022
От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 Читать далее 29 августа 2022
Related video