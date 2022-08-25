Переосмысление «Восставшего из ада» обзавелось датой релиза и первым тизером

Стрим-сервис Hulu объявил, что переосмысление классического хоррора 1987 года «Восставший из ада» дебютирует эксклюзивно на стриминге в США 7 октября в рамках ежегодного праздничного хоррор-мероприятия «Huluween». Также Hulu представил тизер предстоящего фильма, в котором фигурирует монстр Пинхед.

Оригинальный «Восставший из ада» повествует о женщине, которая под надзором Пинхеда сталкивается с недавно воскресшим, частично сформированным телом своего зятя. Она начинает убивать, чтобы оживить его тело и дать ему силы отбиться от преследующих его демонических существ. Клайв Баркер снял картину по собственному сценарию, основанному на его романе 1986 года. В свое время книга удостоилась похвалы от Стивена Кинга. В дальнейшем Баркер взялся за сиквелы «Восставшего из ада», но они оказались не такими удачными.

В предстоящем перезапуске «Восставшего из ада» от Hulu в руки девушки, которая борется с зависимостью, попадает древняя шкатулка. Она не подозревает, что эта коробка призывает сенобитов — группу садистских сверхъестественных существ из другого измерения.

Режиссером нового «Восставшего из ада» выступает Дэвид Брукнер («Дом на другой стороне»). Главные роли исполнят Хиам Аббасс, Горан Вишнич, Джейми Клейтон, Дрю Старки и другие.