Джейсон Айзекс сыграет Кэри Гранта в биографическом мини-сериале «Арчи»
За проект отмечет автор «Филомены».
Звезда франшизы про Гарри Поттера Джейсон Айзекс подписался на новую крупную роль. Согласно сведениям издания Variety, британский исполнитель воплотит образ голливудской иконы Кэри Гранта в биографическом мини-сериале «Арчи».
В предстоящей четырехсерийной драме расскажут о яркой жизни Гранта, начиная с тех далеких нищенских времен его юности в Бристоле, когда он был известен под именем Арчибальд Александр Лич. Также в сериале охватят крайне насыщенный на события период, когда он преобразился в неподражаемую и всеми любимую кинозвезду.
На правах сценариста и исполнительного продюсера проекта выступает номинант на премию «Оскар» Джефф Поуп («Филомена», «Стэн и Олли»). Постановкой эпизодов займется режиссер Пол Эндрю Уильямс («Исповедь», «Убийство на пляже»). Ниже приведен комментарий Айзекса:
«Существует только один Кэри Грант, и я не настолько наивен, чтобы попытаться занять его культовое место. Но с другой стороны, есть ведь еще сущность Арчи Лича, которая очень далека от придуманного им образа, сделанного во имя спасения себя. Блестящий сценарий Джеффа отражает его нестабильную борьбу с внутренними демонами, его навязчивую потребность в контроле, а также простые человеческие страхи, слабости, любовь и потери. Это история человека, а не легенды, и мне не терпится взяться за эту роль».
Премьера проекта состоится на британском стриминге ITVX, который запустят ближе к концу 2022 года, а спустя некоторое время мини-сериал выпустят в эфир ITV.