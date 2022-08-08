Джейсон Айзекс сыграет Кэри Гранта в биографическом мини-сериале «Арчи»

Звезда франшизы про Гарри Поттера Джейсон Айзекс подписался на новую крупную роль. Согласно сведениям издания Variety, британский исполнитель воплотит образ голливудской иконы Кэри Гранта в биографическом мини-сериале «Арчи».

В предстоящей четырехсерийной драме расскажут о яркой жизни Гранта, начиная с тех далеких нищенских времен его юности в Бристоле, когда он был известен под именем Арчибальд Александр Лич. Также в сериале охватят крайне насыщенный на события период, когда он преобразился в неподражаемую и всеми любимую кинозвезду.

На правах сценариста и исполнительного продюсера проекта выступает номинант на премию «Оскар» Джефф Поуп («Филомена», «Стэн и Олли»). Постановкой эпизодов займется режиссер Пол Эндрю Уильямс («Исповедь», «Убийство на пляже»). Ниже приведен комментарий Айзекса:

«Существует только один Кэри Грант, и я не настолько наивен, чтобы попытаться занять его культовое место. Но с другой стороны, есть ведь еще сущность Арчи Лича, которая очень далека от придуманного им образа, сделанного во имя спасения себя. Блестящий сценарий Джеффа отражает его нестабильную борьбу с внутренними демонами, его навязчивую потребность в контроле, а также простые человеческие страхи, слабости, любовь и потери. Это история человека, а не легенды, и мне не терпится взяться за эту роль».

Премьера проекта состоится на британском стриминге ITVX, который запустят ближе к концу 2022 года, а спустя некоторое время мини-сериал выпустят в эфир ITV.