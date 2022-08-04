Дональд Гловер и его друзья снова дома: вышел трейлер финального сезона «Атланты»

Кабельный канал FX поделился полноценным трейлером четвертого сезона сатирической комедийной драмы «Атланта», который станет для шоу финальным. В представленном ролике огласили официальную дату премьеры — первые два эпизода попадут в эфир телесети уже 15 сентября, после чего оставшиеся восемь серий выпустят в стандартном еженедельном формате.

Завершившийся в конце мая третий сезон снимался параллельно с финальным, и в нем главные герои знакомились с загадочной для них европейской культурой. В четвертом сезоне гастролеры вернутся на знакомую территорию и, судя по ролику, что-то пойдет не так. Как обещает официальный синопсис, Эрн (Дональд Гловер), Банчила (Брайан Тайри Генри), Дариус (Лакит Стэнфилд) и Ванесса (Зази Битц) снова будут в родном городе, но почувствуют перемены, из-за чего окажутся на распутье — или это они уже не те, кем были раньше, или Атланта изменилась до неузнаваемости.

В беседе с Variety в феврале Гловер рассказал, что при работе над заключительным сезоном «Атланты» он и его коллеги хотели получить максимальное удовольствие, поэтому подход к материалу и атмосфера на площадки были соответствующими. Решение подвести сериал к итогу носит исключительно творческий характер:

«Все хорошее заканчивается. Было ощущение, что пора сворачиваться. Мне не нравится, когда сорокалетние люди притворяются, будто им пятнадцать, и все в таком духе. Это раздражает».

Напомним, что сериал дебютировал в 2016 году.