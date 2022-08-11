«Город на холме»: где проходят съемки сериала?

В конце прошлого месяца на канале Showtime начались трансляции нового сезона многосерийного триллера «Город на холме» с Кевином Бейконом и Элдисом Ходжем. Третьим главным героем продюсерского сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона можно по праву считать Бостон, где и происходит основное действие — город в истории играет наиважнейшую роль.

Сюжет криминальной драмы о коррупции разворачивается в 1990-х годах, а основные съемки проходили в столице штата Массачусетс. Для придания аутентичности создатели очень часто работали на «живой» натуре, показывая разнообразные узнаваемые места, вроде местной ратуши. Во втором сезоне команда расширила список локаций, поэтому в кадре мелькали другие достопримечательности, включая Дом штата Массачусетс и бостонский Чайнатаун.

Но одной столицей грабителей банков и инкассаторов дело не ограничивалось. К примеру, внушительную часть третьего сезона отсняли в Нью-Йорке на студии Steiner, расположенной над бруклинской военно-морской верфью. Там же когда-то базировались и съемочные группы триквелов «Человека-паука» и «Людей в черном», а также сериала «Секс в большом городе». Чтобы имитировать Бостон тридцатилетней давности, многие декорации пришлось возводить с нуля. Кроме того, творческая группа работала на территориях Статен-Айленда, Уайт-Плейнс, Нью-Рошелл и Бронкса.

Следующий эпизод третьего сезон выйдет уже в воскресенье.