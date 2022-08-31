Во «Фьюриосе» будут раскрыты загадки, обозначенные в «Безумном Максе: Дорога ярости»

Адреналиновый постапокалептический боевик «Безумный Макс: Дорога ярости» по праву считается одним из лучших фильмов прошлого десятилетия. В скором времени режиссер Джордж Миллер выпустит спин-офф под названием «Фьюриоса». Правда, на этот раз зрителей ждет картина иного плана. Если лента с Томом Харди и Шарлиз Терон представляла собой одну сплошную погоню, то приквел будет иметь иную структуру — в нем осветят многие элементы, которые лишь упоминались в оригинале, тем самым расширяя мифологию этой вселенной.

Ниже приведена цитата Миллера из недавнего интервью для The AV Club:

«Когда мы писали «Дорогу ярости», основной задачей было составить динамичную историю, которая разворачивалась бы на ходу, а потом оценить, сколько всего зрители смогли уловить из показанного. Одним из трюков четвертого «Безумного Макса» являются многочисленные отсылки к разным моментам вроде происхождения Фьюриосы и почему она такая, какая есть. В картине практически нет времени для передышки, и мы так и не рассказали, как она потеряла руку, что такое Зеленые земли тысячи матерей и как работает Цитадель. Сценарий «Фьюриосы» был практически завершен еще до начала съемок «Дороги ярости». Мы написали его из-за дикого желания рассказать предысторию этой героини. Уже тогда я понимал, что у нас получился отличный материал, поэтому решил, что если «Дорога ярости» выстрелит, то в будущем я сосредоточусь именно на нем».

Вместе с тем у постановщика уже есть и примерное видение дальнейших приключений Макса Рокатански. Еще в позапрошлом году он вместе со сценаристом Ником Латурисом отразил это на бумаге, но не в форме полноценного сценария, а скорее в качестве длинной заметки. Миллер пока всецело сосредоточен на своем текущем проекте, но в отдаленном будущем он надеется переключиться на героя Тома Харди. По крайней мере, в данный момент план именно такой.

Съемки предыстории отважной военачальницы Несмертного Джо сейчас в самом разгаре. Главные роли сыграют Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт и Том Берк. Студия Warner Bros. выпустит фильма 24 мая 2024 года.