Джейсон Момоа показывает свое волшебное царство в трейлере семейного фэнтези «Страна снов»

Стриминговый сервис Netflix презентовал дебютный тизер семейного фэнтези «Страна снов», одну из главных ролей в котором сыграл Джейсон Момоа. Также стало известно, что выйдет фильм в ноябре этого года, но точная дата пока не анонсирована.

Главной героиней «Страны снов» станет маленькая девочка (Марлоу Барклей), которая с помощью карты сновидений бороздит сказочный мир грез в надежде встретить там своего потерянного отца (Кайл Чандлер). Она обращается за помощью к очаровательному авантюристу Флипу (Момоа), который утверждает, что знал ее папу. Таким образом Флип становится проводником маленькой путешественницы. Вместе они отправляется в удивительное приключение.

Сюжет проекта основан на старинной серии комиксов Уиндзора МакКея «Маленький Немо: Приключения в стране снов». По мотивам этих комиксов в 1989 году вышел мультфильм, сделанный совместно Японией и США.

Сценарий новой «Страны снов» написали авторы «Ночи в музее 3» Майкл Хандельман и Давид Гийон. Режиссером выступил Френсис Лоуренс (франшиза «Голодные игры», «Я – легенда», «Константин: Повелитель тьмы», «Видеть»). Вместе с Момома, Барклей и Чандлером в фильме снялись Крис О’Дауд, Веруче Опиа, Индия де Бефорт, Ава Чунг и Хамберли Гонсалес.