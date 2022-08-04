Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате

Disney – это не только одна из самых крупных анимационных студий мира, но и практически синоним коммерческого успеха мультфильма в прокате. Казалось бы, одно только имя Уолта Диснея в титрах гарантирует огромные кассовые сборы. Однако далеко не все ныне любимые нами проекты этой компании были изначально приняты зрителями с восторгом. Оказывается, некоторые мультфильмы принесли Disney огромные убытки и даже повлекли за собой череду увольнений… что не помешало им впоследствии стать настоящей мировой классикой.

Нельзя не упомянуть в этом списке истинную классику – самый любимый мультипликационный проект самого Уолта Диснея. Автор считал мюзикл «Фантазия» вневременным мультфильмом, который «будет жить 10, 20 или 30 лет и продолжится после его смерти». В результате так и получилось, но вот в год своей премьеры «Фантазия» чуть не разорила Disney, лишив компанию примерно 15 миллионов долларов (в современном эквиваленте). Дело в том, что для показа этого мультика кинотеатрам требовалась новейшая по тем временам звуковая система Fantasound, которую могли позволить себе далеко не все прокатчики. Кроме того, проект показался зрителям слишком необычным и авангардным. Он принес прибыль только в 90-х годах, после переиздания и повторного показа.

Фантазия

Ну как сегодня можно поверить, что слоненок Дамбо, летающий на своих ушах, не понравился зрителям? Это одна из самых трогательных историй, созданных Disney за все время существования студии и безусловный фаворит всех поколений зрителей по всему миру. Но здесь в особенности проката вмешалась история. Когда вышел мультфильм, Япония вовсю атаковала Перл-Харбор, и людям было попросту не до похода в кинотеатр. Однако постепенно производство этого шедевра все же окупилось сполна: общие сборы превысили расходы более чем в 50 раз. А в 2019 году появилась новая игровая версия истории от режиссера Тима Бертона.

Дамбо

И наконец, самый типичный аргумент при неудачном прокате фильма – «книга лучше!». Именно так посчитали зрители, увидев диснеевскую анимационную экранизацию «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. В кинотеатрах фильм собрал всего 2,4 миллиона долларов, и Диснею пришлось списать большую часть бюджета в убытки. Люди крайне неохотно шли на эту сказку, а все же посмотрев ее, уверяли, что экранизация недостойна романа, сюжет упрощен, а персонажи схематичны. Но разве можно сегодня представить мир без этой классической сказки с белокурой Алисой в голубом платьице?

Алиса в стране чудес

Сегодня этот мультфильм считается одним из бриллиантов в короне Disney, а красавица Аврора входит в число самых известных и любимых детьми принцесс студии. Но первое знакомство с публикой стало для «Спящей красавицы» настоящим провалом. Мультфильм собрал в прокате чуть больше 5 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов. Адекватных объяснений этому фиаско компания не нашла до сих пор. По-видимому, стиль анимации показался зрителям слишком непривычным или время премьеры оказалось не самым удачным.

Спящая красавица

Журнал Slate Magazine назвал «Черный котел» мультфильмом, «который чуть не убил Disney». Он не только не окупился в прокате, но и умудрился не собрать в кинотеатрах даже половины затраченного на производство бюджета: всего 21 миллион долларов из заявленных 44. Главная причина – отрицательные рецензии критиков, которые в один голос признали мультфильм «слишком страшным для детей», фактически лишив его целевой аудитории. Это не помешало романтичной и грустной балладе об отважном свинопасе, мечтающем стать рыцарем, войти в сердца зрителей на долгие годы. Киноманы до сих пор пересматривают «Котел», отмечая его не устаревающую актуальность и красивую рисовку.

Черный котел

В конце 90-х годов студия переживала настоящий кризис. Сперва мультфильм «Покахонтас» принес значительно меньшую прибыль, чем ожидали создатели, а затем эту неудачу усугубил «Геркулес». Он стал первым за много лет проектом Disney Animation, собравшим на внутреннем рынке США менее 100 миллионов долларов. Сейчас в это сложно поверить, но американские зрители попросту не поняли идею о внебрачном сыне олимпийского бога, так как ни сам Геракл, ни греческая мифология никогда не были на западе брендом. Впрочем, через пару лет публика все-таки раскусила этот фрукт, поэтому вслед за полным метром даже последовал довольно популярный мультсериал.

Геркулес

Эта красивая и захватывающая история знакома каждому ребенку, выросшему в нулевые. По словам зрителей, «этот мультфильм показывали по телевизору чаще, чем «Микки-Мауса». Однако при таком колоссальном успехе в России в родном США лента провалилась. Сборы в стране составили 84 миллиона долларов при заявленном бюджете в 120 миллионов. Наверстать упущенное и собрать 186 миллионов мультику удалось лишь в зарубежном прокате.

Атлантида: Затерянный мир

Этот проект буквально забил первый гвоздь в крышку гроба рисованной анимации. Как и «Черный котел», он не окупил даже 50 процентов затрат. При огромном по тем временам бюджете в 150 миллионов долларов он собрал всего 12 миллионов в США и менее 92 миллионов по всему миру. По мнению сценариста Терри Россио, зрителей оттолкнула слишком современная и «подростковая» переработка всеми любимого «Острова сокровищ». Однако основная причина все же крылась в появлении более современных и впечатляющих анимационных технологий. Сюжет и персонажи «Планеты сокровищ» впоследствии полюбились зрителям, и за фильмом даже последовали похожие проекты («Титан: После гибели Земли», «Атлантида: Затерянный мир» и другие). Но после его выхода всем стало очевидно, что рисованные мультфильмы уходят с большого экрана на ТВ.

Планета сокровищ

«Цыпа» стал первым полностью компьютерно-анимационным фильмом студии Walt Disney Pictures. Но вместо ожидаемого успеха он принес создателям финансовые потери и осуждение критиков. Героев сочли «некрасивыми», сюжет – «предсказуемым», а проблематику – «устаревшей». Публике потребовалось несколько долгих лет, чтобы по достоинству оценить этот непривычный глазу эксперимент. В конце концов, зрители поняли, что мультфильм поднимает проблемы отношений отцов и детей, общественного давления и дискриминации, к тому же он основан на английской народной сказке. Но для кассовых сборов это прозрение оказалось слишком поздним.

Цыпленок Цыпа

Этот добрый мультик по мотивам произведений Алана Милна был признан критиками одним из лучших детских фильмов 2011 года. Кроме того, его уже более 10 лет с удовольствием пересматривают зрители всех возрастов. Однако в прокате он потерпел грандиозное фиаско, собрав всего 26,6 миллиона долларов. Для сравнения: все предыдущие части мультфильма про медвежонка Винни-Пуха собирали не менее 97 миллионов. Причин для такого коммерческого провала было две. Во-первых, старичок Винни не выдержал конкуренции со «Смурфиками», «Тачками-2» и новой частью «Гарри Поттера», которые вышли на большой экран практически одновременно с ним. А во-вторых, зрители попросту устали от этого персонажа, сочтя образ Винни исчерпавшим себя.

Медвежонок Винни и его друзья

Этот довольно новый мультфильм погубило неверное позиционирование. Зрители сочли его «малышковым» и привели в кинотеатры лишь самых юных зрителей. Таким образом, студия Disney потеряла в прокате около 85 миллионов долларов. На съемки было потрачено 200 миллионов, а на маркетинговое продвижение – еще 350 миллионов. Но вот окупать эти затраты зрители не спешили: касса по всему миру составила всего 332,2 миллиона. Обидно, что у «Хорошего динозавра» с его трогательным сюжетом и качественной графикой были все шансы стать семейным хитом, если бы зрители вовремя его «распробовали».