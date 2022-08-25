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Киноафиша Новости Не только «Дом Дракона»: где еще снималась Оливия Кук

Не только «Дом Дракона»: где еще снималась Оливия Кук

25 августа 2022 13:40
Не только «Дом Дракона»: где еще снималась Оливия Кук

Подборка лучших проектов звезды.

На прошлой неделе состоялась премьера эпического сериала «Дом Дракона», одну из главных ролей в котором сыграла Оливия Кук. В этой связи приводим список лучших фильмов и сериалов в карьере 28-летней британской актрисы.

Сериал «Медленные лошади» (2022)

Современная шпионская драма по мотивам произведений Мика Геррона, в которой рассказывается о приключениях опальных агентов британской разведки из бесперспективного подразделения Слоу-Хаус, куда ссылают лишь провинившихся оперативников. Проект стал одним из наиболее высоко оцененных сериалов Apple TV+ и его заранее продлили до четвертого сезона. Вместе с Оливией в основной каст вошли Гари Олдман, Джек Лауден, Кристин Скотт Томас и Розалинд Элизар.

«Маленькая рыбка» (2020)

Мрачная мелодрама по сценарию Маттсона Томлина («Бэтмен», «Проект Power»). Действие разворачивается на фоне страшной эпидемии потери памяти. В центре истории — влюбленная пара (Кук и Джек О’Коннелл), которая всеми силами пытается сохранить свои отношения в это неблагополучное время.

«Звук металла» (2019)

Дважды оскароносная драма про барабанщика, который постепенно теряет слух. Главную роль сыграл Риз Ахмед, а Оливия воплотила образ его волевой подруги.

Мини-сериал «Ярмарка тщеславия» (2018)

Семисерийная костюмированная мелодрама по мотивам одноименного классического произведения Уильяма Мейкписа Теккерея о сироте Ребекке Шарп, пытающейся пробиться в высшее общество.

«Первому игроку приготовиться» (2018)

Блокбастер Стивена Спилберга по бестселлеру Эрнеста Клайна о будущем, где единственной радостью людей является сетевая игра OASIS, которую невозможно пройти. Создатель этого уникального мира составляет завещание, в котором обещает колоссальное состояние тому, кто сможет отыскать в игре секретное «пасхальное яйцо».

«Чистокровные» (2017)

Мрачный фестивальный инди-триллер с участием Кук, Ани Тейлор-Джой и Антона Ельчина. По сюжету, две странные подруги встречаются спустя длительное время, и впоследствии выясняется, что обе в принципе способны на убийство. Не повезет в этом сюжете парню, которому доведется пересечься с девушками.

«Я, Эрл и умирающая девушка» (2015)

Прорывной проект Оливии. Трогательная комедийная драма Альфонсо Гомеса-Рехона, о смертельно больной девушке и ее приятелях, пытающихся скрасить отведенные ей дни.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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