Маргарите Тереховой — 80: на Первом канале вышел посвященный актрисе выпуск шоу «Сегодня вечером»

25 августа состоялся восьмидесятилетний юбилей советской киноиконы Маргариты Тереховой. В честь этого на Первом канале вышел специальный выпуск шоу «Сегодня вечером», в котором родные и близкие звезды собрались в студии телепрограммы, чтобы отметить знаменательную дату. В рамках передачи вместе с ведущим Николаем Цискаридзе они беседовали о яркой жизни Тереховой и ее многочисленных ролях в кино и театре.

Одним из наиболее примечательных моментов передачи стало очень теплое поздравление Михаила Боярского, с которым она снималась в «Собаке на сене» и «Трех мушкетерах». К сожалению, исполнителю не удалось лично присутствовать на записи передачи, однако он подготовил торжественное видеообращение, где трогательно признался в любви к коллеге и пожелал ей здоровья.

В этот же день на Первом показали документальный фильм под символичным названием «Одна в зазеркалье», где осветили не только насыщенную карьеру артистки, но и ее личную жизнь, а также непростые годы взросления. В пятидесятиминутной картине рассказали, кого она больше всех ждала, кто был ее самой большой любовью, а также почему столь талантливая и красивая женщина осталась одна с двумя детьми, так и не встретив мужчину всей своей жизни.