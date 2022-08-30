Общие сборы франшизы «Мир Юрского периода» превысили $6 млрд

Благодаря впечатляющим коммерческим показателям трилогии «Мир Юрского периода» совокупные кассовые сборы знаменитой франшизы про динозавров, в которую входит уже шесть полнометражных картин, смогли преодолеть в общемировом прокате рубеж в $6 млрд.

Несмотря на тот факт, что стартовавшее в июне «Господство» собирает заметно меньше двух предыдущих частей, приключенческий блокбастер Колина Треворроу уже занял почетную третью строчку в списке самых успешных голливудских картин с момента начала пандемии — впереди лишь «Человек-паук: Нет пути домой» и «Топ Ган: Мэверик». От заветного миллиарда глобальной выручки проект отделяет менее $10 млн. Высока вероятность, что студия Universal Pictures продержит фильм в кинозалах, пока он не пересечет престижную планку.

Ниже приведены сборы всех лент франшизы с учетом повторных релизов: