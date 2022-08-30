Общие сборы франшизы «Мир Юрского периода» превысили $6 млрд
Приведены кассовые данные всех фильмов серии.
Благодаря впечатляющим коммерческим показателям трилогии «Мир Юрского периода» совокупные кассовые сборы знаменитой франшизы про динозавров, в которую входит уже шесть полнометражных картин, смогли преодолеть в общемировом прокате рубеж в $6 млрд.
Несмотря на тот факт, что стартовавшее в июне «Господство» собирает заметно меньше двух предыдущих частей, приключенческий блокбастер Колина Треворроу уже занял почетную третью строчку в списке самых успешных голливудских картин с момента начала пандемии — впереди лишь «Человек-паук: Нет пути домой» и «Топ Ган: Мэверик». От заветного миллиарда глобальной выручки проект отделяет менее $10 млн. Высока вероятность, что студия Universal Pictures продержит фильм в кинозалах, пока он не пересечет престижную планку.
Ниже приведены сборы всех лент франшизы с учетом повторных релизов:
- «Парк Юрского периода», 1993 год — $1,045,5 млрд (в США $402,5 млн);
- «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир», 1997 год — $618,6 млн ($229,0 млн);
- «Парк Юрского периода 3», 2001 год — $368,7 млн (в США $181,1 млн);
- «Мир Юрского периода», 2015 год — $1,670,4 млрд (в США $652,2 млн);
- «Мир Юрского периода 2», 2018 год — $1,308,4 млрд (в США $417,7 млн);
- «Мир Юрского периода: Господство», 2022 год — $990,4 млн (в США $374,8 млн).