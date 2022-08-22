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Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Несломленная» о жертвах скопинского маньяка

Начались съемки сериала «Несломленная» о жертвах скопинского маньяка

22 августа 2022 12:58
Начались съемки сериала «Несломленная» о жертвах скопинского маньяка

Сериал будет основан на книге одной из жертв.

Сарик Андреасян запустил в производство сериал «Несломленная» о скопинском маньяке. Он же занял режиссерское кресло проекта. Как мы помним, Андреасян уже снимал сериал о маньяке — «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Ролb пленниц исполнят Татьяна Сабинова и Екатерина Чаннова.

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух девушек, запер у себя в подвале, после чего на протяжении четырех лет бил и насиловал их. Когда у одной из девушек рождались дети, маньяк уносил их и подкидывал в подъезды многоквартирных домов.

Когда Мохов захотел похитить третью жертву, он взял одну из пленниц с собой. Той удалось передать записку девушке, спасти ее, а также попросить вызвать полицию в дом маньяка.

Мохов был приговорен к тюремному заключению в 2005 году. После этого одна из пленниц написала книгу «Исповедь узницы подземелья». По этой книге и будет снят сериал «Несломленная».

Мохов вышел на свободу в 2021 году, после чего дал интервью Ксении Собчак. Этот разговор много обсуждали в сети, обвиняя журналистку в симпатии к маньяку. Собчак говорила, что, конечно, никакой симпатии к Мохову не испытает, просто пытается понять ход его мыслей.

Недавно Мохов снова оказался на слуху, когда появилась новость, что он помог своему знакомому спрятать труп. Человека убили во время застолья в доме маньяка. Мера пресечения пока не объявлена.

Фото: Известия
Юрий Липский
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