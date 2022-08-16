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Киноафиша Новости Сериал «Бывшие» завершится полнометражным фильмом — съемки уже начались

Сериал «Бывшие» завершится полнометражным фильмом — съемки уже начались

16 августа 2022 14:10
Сериал «Бывшие» завершится полнометражным фильмом — съемки уже начались

Авторы проекта намекают на яркий финал.

Сервис START и кинокомпания Yellow, Black and White начали съемки фильма под названием «Бывшие. Happy End», который станет окончанием сериала «Бывшие». К работе над сценарием вернулись Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов и Екатерина Суровцева. Режиссерское кресло занял Антон Мегердичев, снимавший «Движение вверх», «Ёлки 3» и «Метро».

Любовь Аксенова и Денис Шведов снова сыграют пару влюбленных друг в друга пациентки реабилитационной клиники и ее психолога, тоже бывшего наркомана. По словам авторов, в фильме Илья будет заниматься ремонтом и продолжать ходить на групповую терапию, но Яна снова сорвется и будет втянута в очередную криминальную историю. Илье придется сделать выбор: принять невозможность счастливых отношений с Яной или следовать своему сердцу.

Оба актера относятся к своим ролям в «Бывших» с огромным уважением. Аксенова призналась, что её друзья пересматривают сериал минимум раз в год. Швецов сказал, что роль Ильи оставила след не только среди его фанатов, но и в нем самом. Согласно интервью команды, все причастные стараются сделать фильм не только максимально верным оригинальному сериалу, но и доступным для новых зрителей.

Сериал «Бывшие» вышел на START в 2018 году и продлился 3 сезона. Все это время он был одним из самых популярных сериалов сервиса и попал топ-10 русских сериалов по версии Forbes.

Фото: START
Юрий Липский
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