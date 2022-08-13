Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь

Любовь, как и судьба, – весьма привередливая барышня. Найти ее в огромном мире не так-то просто, а сохранить на всю жизнь – и того сложнее. Иногда она сваливается на голову в самый неожиданный момент, а иногда ради нее приходится покорить Эверест, спуститься на морское дно или даже отправиться на другую планету. А все эти подвиги неизменно вдохновляют режиссеров на создание романтического кино. Киноафиша собрала лучшие фильмы о поисках истинной любви.

Безусловная и неоспоримая французская классика с неповторимой Одри Тоту в главной роли. Это не типичная мелодрама об отношениях, а настоящая философская притча о поиске родственной души. Амели Пулен растет одинокой мечтательной девочкой, а компанию ей составляют только книги и вымышленные друзья. Став взрослой, она хочет наконец встретить человека, способного разделить с ней ее мир, но попытки «оказываются неубедительными». Амели решает тайно помогать людям в их маленьких невзгодах, и именно этот путь приводит ее к загадочному юноше у фотокабинки. Если вы до сих пор не видели этот фильм, настоятельно советуем посмотреть!

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Амели

Иногда любовь принимает очень странные и неожиданные формы. Созданные друг для друга люди необязательно должны быть красивой и гармоничной парой. Иногда привязанность и страсть зарождается между теми, кто по определению не может быть вместе. Виталий – одинокий мужчина с непростым прошлым, который переезжает из родного города в Москву, чтобы забыть бывшую жену и справиться с приступами гнева. А Кристина – его несовершеннолетняя соседка-школьница с невыносимым характером и тягой к приключениям. Они оба пытаются наладить жизнь и построить отношения с другими людьми, но судьба навязчиво указывает им друг на друга.

Неадекватные люди

Любви покорны не только все возрасты и национальности, но и все профессии. Маргарет Тейт – настоящая бизнесвумен, возглавляющая огромное издательство и не обращающая внимания на такие мелочи, как чувства. Заработавшись, она забывает продлить визу. Теперь женщине грозит депортация в родную Канаду, что поставит крест на ее карьере. Единственный вариант спасения – срочно выйти замуж за американца, а идеальным вариантом оказывается ее скромный ассистент Эндрю. Вот только он не готов стать мужем женщины, которую он ненавидит. Придется это исправить…

Предложение

Идея существования идеальных половинок всегда вдохновляла творцов на научно-фантастические «изобретения». Американская мелодрама «Таймер» исследует механизм поиска суженого в огромном и запутанном мире. По сюжету, в обществе будущего ученые изобрели прибор, безошибочно определяющий человека, который тебе подходит. Уна соглашается имплантировать такой таймер в свое тело. Вскоре она встречает обаятельного Майка, между молодыми людьми возникают глубокие чувства. Вот только таймер почему-то не срабатывает…

Таймер

Поиски любви этой героини затянулись на целое столетие. Адалин – уникальная женщина. Родившись в 1900 году, она по непонятной причине однажды перестала стареть. Она осваивает новые профессии, меняет увлечения и друзей, читает книги, даже рожает дочь, которая успевает повзрослеть и состариться. Однако отыскать достойного мужчину героине за ее долгий век так и не удается. Вскоре Адалин понимает: ее жизнь вернется на круги своя, когда она дождется того единственного.

Век Адалин

И снова научная фантастика, только на сей раз ученые будущего отчаялись разделить людей на идеальные пары и предложили им другой выход – создать возлюбленного искусственным путем. Технологическая компания изобретает красавчика-робота, способного угадывать желания любой женщины. Профессор Берлинского университета по имени Альма соглашается поучаствовать в испытаниях этого чудо-андроида. Ей достается «идеальный мужчина» Том, вот только выясняется, что потребности женской души намного сложнее, чем могли себе представить лучшие умы человечества.

Я создан для тебя

Крайне необычная антиутопия о мире, где поиск второй половинки – это не только потребность, но и обязанность каждого человека. Одинокие люди считаются нарушителями порядка, подвергающими человеческий род опасности. Их отправляют в специальный «отель», где им дается 45 суток на создание пары. Если им не удается влюбиться, то их превращают в животных. Радикальная замена статусу «в активном поиске»!

Лобстер

Лара Джин – одинокая старшеклассница, которой катастрофически не везет с парнями. Едва ей кажется, что она по-настоящему влюбилась, как что-нибудь идет не так. Пытаясь разобраться в причинах любовных неурядиц, она пишет письма всем своим бывшим, но не отправляет их, а хранит в потайном ящике. Вот только однажды все ее послания незапланированно оказываются в руках адресатов… и заставляют каждого из них задуматься о том, что они потеряли.

Всем парням, которых я любила раньше

Оказывается, в XVIII веке у людей были точно те же любовные проблемы, что и у нас с вами сегодня. Этот фильм по роману Джейн Остин с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдиеном рассказывает историю небогатой семьи Беннет с пятью дочерьми. Девочек нужно срочно выдать замуж, но для этого существует множество препятствий: отсутствие приданого, недостаток достойных кавалеров и, конечно, характеры самих юных дам. Каждая из них уникальна, и каждая имеет свои взгляды на любовь. Особенно среди сестер выделяется бунтарка Элизабет. Погружение в историческую атмосферу, качественный «лавхейт», красота Киры Найтли и, конечно, обаяние мистера Дарси – что еще нужно для прекрасного вечера?

Гордость и предубеждение

Думаете, что вашим отношениям мешает непреодолимое препятствие? А как насчет препятствия в виде пространственно-временной аномалии? Разочарованная в любви Кейт решает полностью изменить жизнь, а новому жильцу своего дома оставляет послание в почтовом ящике. Дом покупает архитектор Алекс, которого ставит в тупик это письмо: описанные в нем особенности жилья совершенно не совпадают с тем, что он видит на самом деле. Он решает написать ответ. Через несколько писем герои проникаются друг к другу, но понимают, что живут в разном времени: Алекс в 2004 году, а Кейт – в 2006-м. Так как им теперь найти друг друга?

Дом у озера

Говорят, что провидение всегда находится на стороне влюбленных. Однако Ник и Натали испытывают на себе всю иронию высших сил. Эти двое никогда в жизни не встречались и даже не знают о существовании друг друга. Их объединяет лишь одно: они оба в один и тот же день загадали желание, бросив монетку в фонтан Хэйвард. С этого дня незнакомцы начинают постоянно сниться друг другу. Вот только вокруг фонтана ходит древнее поверье: на воплощение грез, которые он дарит людям, у них есть всего семь дней. Если Натали и Ник не встретятся за неделю, то они уже никогда не смогут найти друг друга.

В моих мечтах

Романтический музыкальный хит 2022 года с неподражаемой красоткой Дженнифер Лопес. Она играет популярную певицу Кэт, которая готовится к свадьбе со своим звездным бойфрендом. Вот только накануне этого события избранник ей изменяет, о чем немедленно узнает вся пресса. Чтобы не ударить в грязь лицом, Кэт идет на отчаянные меры: прямо со сцены обещает выйти замуж за первого встречного мужчину.

Первый встречный

Этот итальянский фильм не раз называли самой романтичной мелодрамой 2021 года. В центре событий оказывается студентка Вивиан в исполнении известной европейской певицы Беллы Торн. Девушка попадает в аварию и теряет память. Когда она приходит в себя, под дверью палаты ее ждут сразу два парня… и каждый из них уверяет, что Виви – его девушка. Теперь ей предстоит заново пройти по лабиринтам своей судьбы и вспомнить, кто из симпатичных незнакомцев говорит правду.

После пробуждения

И наконец, классическая мелодрама о неожиданной влюбленности в стиле «Свадебного переполоха». Чопорная американка Анна уверена, что она отправляется навстречу своему счастью: цель девушки – добраться до своего парня, который находится в Дублине, чтобы успеть сделать ему предложение руки и сердца 29 февраля. По старинной традиции, только в этот день женщина может сама сделать первый шаг в отношениях. Вот только выясняется, что преодолеть такое расстояние за три дня довольно проблематично. Анна вынуждена попросить о помощи крайне неприятного и ворчливого ирландца Деклана. Помимо прекрасных видов Ирландии и ироничных диалогов, в этом фильме есть важный посыл для тех, кто ищет свое счастье прямо сейчас. Мы не всегда знаем, что нам нужно на самом деле. Позвольте любви вас удивить!