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Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь

13 августа 2022 12:00
Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь

Секреты пикапа от Амели, Дженнифер Лопес и мистера Дарси.

Любовь, как и судьба, – весьма привередливая барышня. Найти ее в огромном мире не так-то просто, а сохранить на всю жизнь – и того сложнее. Иногда она сваливается на голову в самый неожиданный момент, а иногда ради нее приходится покорить Эверест, спуститься на морское дно или даже отправиться на другую планету. А все эти подвиги неизменно вдохновляют режиссеров на создание романтического кино. Киноафиша собрала лучшие фильмы о поисках истинной любви.

Амели (2001)

Безусловная и неоспоримая французская классика с неповторимой Одри Тоту в главной роли. Это не типичная мелодрама об отношениях, а настоящая философская притча о поиске родственной души. Амели Пулен растет одинокой мечтательной девочкой, а компанию ей составляют только книги и вымышленные друзья. Став взрослой, она хочет наконец встретить человека, способного разделить с ней ее мир, но попытки «оказываются неубедительными». Амели решает тайно помогать людям в их маленьких невзгодах, и именно этот путь приводит ее к загадочному юноше у фотокабинки. Если вы до сих пор не видели этот фильм, настоятельно советуем посмотреть!

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Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Амели

Неадекватные люди (2011)

Иногда любовь принимает очень странные и неожиданные формы. Созданные друг для друга люди необязательно должны быть красивой и гармоничной парой. Иногда привязанность и страсть зарождается между теми, кто по определению не может быть вместе. Виталий – одинокий мужчина с непростым прошлым, который переезжает из родного города в Москву, чтобы забыть бывшую жену и справиться с приступами гнева. А Кристина – его несовершеннолетняя соседка-школьница с невыносимым характером и тягой к приключениям. Они оба пытаются наладить жизнь и построить отношения с другими людьми, но судьба навязчиво указывает им друг на друга.

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Неадекватные люди

Предложение (2009)

Любви покорны не только все возрасты и национальности, но и все профессии. Маргарет Тейт – настоящая бизнесвумен, возглавляющая огромное издательство и не обращающая внимания на такие мелочи, как чувства. Заработавшись, она забывает продлить визу. Теперь женщине грозит депортация в родную Канаду, что поставит крест на ее карьере. Единственный вариант спасения – срочно выйти замуж за американца, а идеальным вариантом оказывается ее скромный ассистент Эндрю. Вот только он не готов стать мужем женщины, которую он ненавидит. Придется это исправить…

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Предложение

Таймер (2009)

Идея существования идеальных половинок всегда вдохновляла творцов на научно-фантастические «изобретения». Американская мелодрама «Таймер» исследует механизм поиска суженого в огромном и запутанном мире. По сюжету, в обществе будущего ученые изобрели прибор, безошибочно определяющий человека, который тебе подходит. Уна соглашается имплантировать такой таймер в свое тело. Вскоре она встречает обаятельного Майка, между молодыми людьми возникают глубокие чувства. Вот только таймер почему-то не срабатывает…

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Таймер

Век Адалин (2015)

Поиски любви этой героини затянулись на целое столетие. Адалин – уникальная женщина. Родившись в 1900 году, она по непонятной причине однажды перестала стареть. Она осваивает новые профессии, меняет увлечения и друзей, читает книги, даже рожает дочь, которая успевает повзрослеть и состариться. Однако отыскать достойного мужчину героине за ее долгий век так и не удается. Вскоре Адалин понимает: ее жизнь вернется на круги своя, когда она дождется того единственного.

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Век Адалин

Я создан для тебя (2021)

И снова научная фантастика, только на сей раз ученые будущего отчаялись разделить людей на идеальные пары и предложили им другой выход – создать возлюбленного искусственным путем. Технологическая компания изобретает красавчика-робота, способного угадывать желания любой женщины. Профессор Берлинского университета по имени Альма соглашается поучаствовать в испытаниях этого чудо-андроида. Ей достается «идеальный мужчина» Том, вот только выясняется, что потребности женской души намного сложнее, чем могли себе представить лучшие умы человечества.

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Я создан для тебя

Лобстер (2015)

Крайне необычная антиутопия о мире, где поиск второй половинки – это не только потребность, но и обязанность каждого человека. Одинокие люди считаются нарушителями порядка, подвергающими человеческий род опасности. Их отправляют в специальный «отель», где им дается 45 суток на создание пары. Если им не удается влюбиться, то их превращают в животных. Радикальная замена статусу «в активном поиске»!

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Лобстер

Всем парням, которых я любила раньше (2018)

Лара Джин – одинокая старшеклассница, которой катастрофически не везет с парнями. Едва ей кажется, что она по-настоящему влюбилась, как что-нибудь идет не так. Пытаясь разобраться в причинах любовных неурядиц, она пишет письма всем своим бывшим, но не отправляет их, а хранит в потайном ящике. Вот только однажды все ее послания незапланированно оказываются в руках адресатов… и заставляют каждого из них задуматься о том, что они потеряли.

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Всем парням, которых я любила раньше

Гордость и предубеждение (2005)

Оказывается, в XVIII веке у людей были точно те же любовные проблемы, что и у нас с вами сегодня. Этот фильм по роману Джейн Остин с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдиеном рассказывает историю небогатой семьи Беннет с пятью дочерьми. Девочек нужно срочно выдать замуж, но для этого существует множество препятствий: отсутствие приданого, недостаток достойных кавалеров и, конечно, характеры самих юных дам. Каждая из них уникальна, и каждая имеет свои взгляды на любовь. Особенно среди сестер выделяется бунтарка Элизабет. Погружение в историческую атмосферу, качественный «лавхейт», красота Киры Найтли и, конечно, обаяние мистера Дарси – что еще нужно для прекрасного вечера?

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Гордость и предубеждение

Дом у озера (2006)

Думаете, что вашим отношениям мешает непреодолимое препятствие? А как насчет препятствия в виде пространственно-временной аномалии? Разочарованная в любви Кейт решает полностью изменить жизнь, а новому жильцу своего дома оставляет послание в почтовом ящике. Дом покупает архитектор Алекс, которого ставит в тупик это письмо: описанные в нем особенности жилья совершенно не совпадают с тем, что он видит на самом деле. Он решает написать ответ. Через несколько писем герои проникаются друг к другу, но понимают, что живут в разном времени: Алекс в 2004 году, а Кейт – в 2006-м. Так как им теперь найти друг друга?

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Дом у озера

В моих мечтах (2014)

Говорят, что провидение всегда находится на стороне влюбленных. Однако Ник и Натали испытывают на себе всю иронию высших сил. Эти двое никогда в жизни не встречались и даже не знают о существовании друг друга. Их объединяет лишь одно: они оба в один и тот же день загадали желание, бросив монетку в фонтан Хэйвард. С этого дня незнакомцы начинают постоянно сниться друг другу. Вот только вокруг фонтана ходит древнее поверье: на воплощение грез, которые он дарит людям, у них есть всего семь дней. Если Натали и Ник не встретятся за неделю, то они уже никогда не смогут найти друг друга.

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
В моих мечтах

Первый встречный (2022)

Романтический музыкальный хит 2022 года с неподражаемой красоткой Дженнифер Лопес. Она играет популярную певицу Кэт, которая готовится к свадьбе со своим звездным бойфрендом. Вот только накануне этого события избранник ей изменяет, о чем немедленно узнает вся пресса. Чтобы не ударить в грязь лицом, Кэт идет на отчаянные меры: прямо со сцены обещает выйти замуж за первого встречного мужчину.

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Первый встречный

После пробуждения (2021)

Этот итальянский фильм не раз называли самой романтичной мелодрамой 2021 года. В центре событий оказывается студентка Вивиан в исполнении известной европейской певицы Беллы Торн. Девушка попадает в аварию и теряет память. Когда она приходит в себя, под дверью палаты ее ждут сразу два парня… и каждый из них уверяет, что Виви – его девушка. Теперь ей предстоит заново пройти по лабиринтам своей судьбы и вспомнить, кто из симпатичных незнакомцев говорит правду.

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
После пробуждения

Как выйти замуж за 3 дня (2010)

И наконец, классическая мелодрама о неожиданной влюбленности в стиле «Свадебного переполоха». Чопорная американка Анна уверена, что она отправляется навстречу своему счастью: цель девушки – добраться до своего парня, который находится в Дублине, чтобы успеть сделать ему предложение руки и сердца 29 февраля. По старинной традиции, только в этот день женщина может сама сделать первый шаг в отношениях. Вот только выясняется, что преодолеть такое расстояние за три дня довольно проблематично. Анна вынуждена попросить о помощи крайне неприятного и ворчливого ирландца Деклана. Помимо прекрасных видов Ирландии и ироничных диалогов, в этом фильме есть важный посыл для тех, кто ищет свое счастье прямо сейчас. Мы не всегда знаем, что нам нужно на самом деле. Позвольте любви вас удивить!

Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
Как выйти замуж за 3 дня

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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