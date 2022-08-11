Алек Болдуин и Ольга Куриленко снимутся в шпионском экшен-триллере

Алек Болдуин продолжает постепенно возвращаться к творческой деятельности после прошлогоднего трагического инцидента на съемках вестерна «Раст», на площадке которого погибла оператор Галина Хатчинс. По сведениям портала Deadline, исполнитель возглавил актерский состав остросюжетного шпионского экшен-триллера «Начальник департамента» (Chief Of Station). Ведущую женскую роль получила Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Черная Вдова»).

В центре сюжета окажется бывший глава департамента ЦРУ (Болдуин), выяснивший, что смерть его любимой супруги была на самом деле подстроена. В надежде распутать заговор, главный герой снова с головой окунается в опасный и жестокий мир международного шпионажа, а способствуют ему в этом деле бывшие враги и запятнавшая свою репутацию оперативница (Куриленко).

Действие ленты по сценарию Джорджа Махаффи развернется по всей Европе. Съемки начнутся позднее в этом году и пройдут в Будапеште. Постановкой займется Джесси Джонсон, ранее снявший «Белого слона» с Брюсом Уиллисом, «Коллекторов» со Скоттом Эдкинсом и «Тройную угрозу» с Тони Джа и Ико Уайсом. Прежде чем стать режиссером Джонсон работал координатором трюков на крупных студийных блокбастерах, в числе которых «Миссия: невыполнима 3», «Планета обезьян» и «Вспомнить всё».