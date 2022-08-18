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Киноафиша Новости Модель и волейболистка Анастасия Стежко: кто сыграл Леру в сериале «Дылды»

Модель и волейболистка Анастасия Стежко: кто сыграл Леру в сериале «Дылды»

18 августа 2022 17:09
Модель и волейболистка Анастасия Стежко: кто сыграл Леру в сериале «Дылды»

Некогда актриса профессионально занималась волейболом.

Одним из ярчайших персонажей сериала «Дылды» является второй тренер Лера. Ей регулярно удается давать отпор персонажу Павла Деревянко и заставлять его меняться. Сегодня рассказываем об актрисе Анастасии Стежко, которая воплотила образ Леры.

Анастасия Стежко родилась в Калининграде. Она не только хорошо училась в школе, но также занималась волейболом. У девушки первый разряд, она играла за сборную Калининградской области и за местный «Динамо».

Но Стежко не мечтала стать спортсменкой. Она хотела быть актрисой, поэтому в 2007 году отправилась в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Ее приняли в мастерскую Владимира Грамматикова.

На третьем курсе обучения во ВГИКе Стежко приняла участие в конкурсе «Мисс Россия». Она прошла в финал, превзойдя более 50 тысяч конкуренток.

Дебют девушки на экране состоялся в 2011 году. Она снялась в комедийном сериале «Светофор» и короткометражке «Оригами». Правда, фильм готовится к выходу на экраны только сейчас, спустя более 10 лет.

Свою первую главную роль Стежко сыграла в мелодраме «Обменяйтесь кольцами». Следующей заметной ролью для нее стало участие в фильме «Темный мир: Равновесие». Мистическую тему продолжило участие в сериале «Ангел и демон».

Среди недавних комедийных сериалов девушку можно увидеть в «Молодежке» и «Полицейском в Рублевки». Затем последовали «Дылды».

По словам Стежко, она уже несколько раз пересекалась с Деревянко на разных вечеринках до кастинга в сериал, так что контакт с актером уже был налажен. Учитывая ее волейбольную подготовку, влиться в мир «Дылд» было не так уж и сложно.

Фото: Кадр из фильма «Этим летом и навсегда»
Юрий Липский
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