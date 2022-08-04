В производство запущен сериал «Дьявол в белом городе» с Киану Ривзом в главной роли

Потоковый сервис Hulu официально заказал производство сериала по мотивам романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». Также подтверждено, что одну из главных ролей в проекте сыграет Киану Ривз, о переговорах с которым стало известно еще в январе этого года.

В многосерийной адаптации жестокого документального триллера поведают правдивую истории блестящего, но очень требовательного архитектора Дэниела Х. Бернхэма (Ривз), стремившегося оставить свой след в истории, и загадочного серийного убийцы Генри Холмса. Судьбы этих людей переплелись в Чикаго на Всемирной выставке в конце XIX века. Обаятельный маньяк превращает один из городских гостиничных комплексов в так называемый «Замок смерти» со множеством ловушек, лабиринтов и камер для пыток — туда он заманивал своих жертв, соблазнял их и убивал.

Долгое время режиссер Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо планировали экранизировать материал в виде полнометражного фильма, но в итоге формат был изменен. Скорсезе и ДиКаприо остались в проекте в качестве продюсеров наряду с Ривзом и Тоддом Филдом. Сценаристом и шоураннером выступает Сэм Шоу («Касл-Рок»). В производство вовлечены студии ABC Signature и Paramount Television.

Когда начнутся съемки, пока неизвестно, но для Ривза это будет первая крупная телевизионная роль.