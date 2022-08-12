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Киноафиша Новости Одна из сестер Бронте: вышел трейлер байопика «Эмили» с Эммой Маккей

Одна из сестер Бронте: вышел трейлер байопика «Эмили» с Эммой Маккей

12 августа 2022 13:04
Одна из сестер Бронте: вышел трейлер байопика «Эмили» с Эммой Маккей

В картине о создательнице «Грозового перевала» также сыграли Оливер Джексон-Коэн и Финн Уайтхед.

Британское отделение студии Warner Bros. презентовало дебютный трейлер биографической драмы «Эмили» с Эммой Маккей в образе писательницы и поэтессы Эмили Бронте, сочинившей роман «Грозовой перевал».

В картине Фрэнсис О’Коннор («Пропавший без вести») осветят молодость писательницы, но это будет не прямолинейный байопик, а вольный пересказ, в котором авторы позволили себе некоторые отступления от реальных фактов и немного пофантазировали. Зрителей ожидает яркий портрет молодой женщины, которая, несмотря на многочисленные трудности и несправедливость, смогла принять свою природу и сформироваться как настоящая личность.

Вместе со звездой «Сексуального просвещения» в касте отметились Оливер Джексон-Коэн («Призрак дома на холме»), Финн Уайтхед («Дюнкерк»), Джемма Джонс («Аммонит»), Амелия Гетхинг («Испанская принцесса»), Александра Даулинг («Мушкетеры»), Эдриан Данбар («По долгу службы»), Саша Паркинсон («Убежище») и Эдриан Данбар («Сломленный»).

Мировая премьера картины состоится в рамках 47-го международного фестиваля в Торонто, который пройдет с 8 по 18 сентября. Кинотеатральный релиз намечен на 14 октября. Прокатчик «Русский Репортаж» планирует выпустить фильм в РФ 3 ноября.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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