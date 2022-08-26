Объявлена дата премьеры сериала «Русалки» с Иевой Андреевайте

В сети появился свежий трейлер многосерийного детектива «Русалки» с Иевой Андреевайте и Петром Федоровым в главных ролях. Вместе с этим в ролике огласили официальную дату премьеры — сериал станет доступен в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink с 10 сентября.

В центре сюжета окажется таинственное событие, произошедшее в небольшом приморском городке. В дюнах случайно обнаруживают тело мертвой молодой девушки. Вскоре выясняется, что покойная приходится без вести пропавшей 14 лет назад сестрой-близнецом следователя Риты Майи (Андреевайте). Вместе с новым напарником в лице Матвея Кожухова (Федоров) главная героиня попытается узнать тайну исчезновения и смерти девушки, но в ходе расследования она понимает, что все гораздо сложнее, чем можно было предположить. Вскоре дело приобретает еще более мистический окрас, когда внезапно исчезает семилетняя дочка главной героини Юля (Марта Тимофеева-Кесслер).

Также в актерский состав вошли Дарья Мороз, Михаил Горевой, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова, Мераб Нинидзе, Анна Цуканова-Котт, Мария Шумакова и Константин Воробьев. Постановкой занимался Александр Кириенко («Теория зла», «Клиника счастья»). В основу проекта лег одноименный израильский сериал 2014 года от Шахара Магена.