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Киноафиша Новости Объявлена дата премьеры сериала «Русалки» с Иевой Андреевайте

Объявлена дата премьеры сериала «Русалки» с Иевой Андреевайте

26 августа 2022 12:53
Объявлена дата премьеры сериала «Русалки» с Иевой Андреевайте

Также появился новый трейлер.

В сети появился свежий трейлер многосерийного детектива «Русалки» с Иевой Андреевайте и Петром Федоровым в главных ролях. Вместе с этим в ролике огласили официальную дату премьеры — сериал станет доступен в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink с 10 сентября.

В центре сюжета окажется таинственное событие, произошедшее в небольшом приморском городке. В дюнах случайно обнаруживают тело мертвой молодой девушки. Вскоре выясняется, что покойная приходится без вести пропавшей 14 лет назад сестрой-близнецом следователя Риты Майи (Андреевайте). Вместе с новым напарником в лице Матвея Кожухова (Федоров) главная героиня попытается узнать тайну исчезновения и смерти девушки, но в ходе расследования она понимает, что все гораздо сложнее, чем можно было предположить. Вскоре дело приобретает еще более мистический окрас, когда внезапно исчезает семилетняя дочка главной героини Юля (Марта Тимофеева-Кесслер).

Также в актерский состав вошли Дарья Мороз, Михаил Горевой, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова, Мераб Нинидзе, Анна Цуканова-Котт, Мария Шумакова и Константин Воробьев. Постановкой занимался Александр Кириенко («Теория зла», «Клиника счастья»). В основу проекта лег одноименный израильский сериал 2014 года от Шахара Магена.

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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