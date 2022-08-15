10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое

Классическая голливудская картина Джозефа Манкевича по праву занимает лидирующие позиции в любом списке лучших британских мелодраматических фильмов. Одна из наиболее популярных работ актерского тандема – Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона. Великолепная царица Клеопатра, легендарная египетская правительница, готова на все, чтобы сохранить силу и могущество своих подданных. Ей удалось соблазнить прославленных римских императоров – Цезаря и Марка Антония. А все только для того, чтобы объединить Рим и Египет в единую империю, которая будет поистине несокрушима.

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Клеопатра

Роман Эмили Бронте пользуется популярностью у режиссеров, увлекающихся экранизациями произведений. Андреа Арнольд представил свою киноверсию культового произведения о запретной любви нищего и девушки из обеспеченной семьи. Получился весьма атмосферный фильм, где режиссер уделяет пристальное внимание мелочам вроде трещин на губах, грязи под ногтями и звуков, издаваемых сверчками. Камера дрожит, демонстрируя несфокусированный взгляд Хитклиффа, и скрывается во мраке. Кстати, цыгана Хитклиффа, которого кто только не изображал – от Оливье до Файнса – Арнольду хватило храбрости сделать темнокожим.

Грозовой перевал

Сентиментальная мелодрама о настоящей любви от режиссера Энди Теннант не оставит равнодушным даже самого черствого зрителя. Преподаватель из Англии Анна Леоноуэнс отправляется обучать наследников короля Монгкута в далекий и манящий Сиам. Атмосфера накаляется, когда Монгкуту становится известно о том, что против него готовится бунт. Сопротивленцы собираются свергнуть власть и установить свои порядки. Когда политический конфликт достигает апогея, Анна и король объединяются, чтобы спасти Сиам от могущественных недругов, жаждущих разрушить государство.

Анна и король

Культовая американская мелодрама от Вольфганга Петерсена – это история о том, как в Древней Греции между Парисом, наследником Трои, и Еленой, правительницей Спарты, вспыхнула страсть. Их безумное влечение друг к другу развязало войну, которая едва не стерла с лица земли целую цивилизацию. Парис похитил Елену у ее супруга Менелая — разве мог он снести такую обиду. Затаив дыхание, зрители из XXI века наблюдают за тем, как у ворот Трои два противоборствующих мира сошлись в решающей схватке. Тысячи воинов сложат свои головы на поле битвы. Целый народ будет уничтожен во имя настоящей любви.

Троя

Герцогиня Девонширская Джорджина действительно существовала, более того, являлась очень известной личностью среди бомонда в Великобритании восемнадцатого столетия. Байопик, который снял режиссер Сол Дибб, в наши дни выглядит ультрасовременно и антуражно. Героиня, воплощенная Кирой Найтли, носит вызывающие головные уборы и на равных говорит с просвещенными мужчинами. При этом эмансипированная дама никак не могла забеременеть от супруга, знала, что он изменяет ей с ее же подругой, а сама почти без утайки встречалась с видным политиком. Словом, привычные для светских львиц жизненные перипетии, мало изменившиеся за три сотни лет.

Герцогиня

Джастин Чадвик снял костюмированную драму с участием голивудских звезд Натали Портман и Скарлетт Йоханссон. Они воплотили образы двух сестер, которые сражаются друг с другом за внимание правителя Генриха VIII, исполненного Эриком Баной. Разочарованный супругой, которая никак не может подарить ему наследника, король отправляется на охоту в поместье Болейн. Глава семьи тут же навязывает именитому гостю свою старшую дочь Анну. Государь принимается ухаживать за девушкой – и это длится до тех пор, пока он не выясняет, что младшенькая Болейн ничуть не уступает старшей.

Еще одна из рода Болейн

Картина от режиссера Жана-Марка Валле удостоилась премии «Оскар» за потрясающую работу костюмеров, которые сумели точно воссоздать наряды той эпохи. Это история о молодости королевы Виктории, которая отличилась не только своими государственными решениями, но и редким для той поры долголетием. Запомнилась правительница и своей бурной личной жизнью, связанной с принцем Альбертом. В ранние годы будущая королева Виктория, воплощенная на экране Эмили Блант, страдала от одиночества и елозила палкой по забору. Повзрослев, она стала переписываться с кузеном, герцогом Альбертом, которого сыграл Руперт Френд. Впоследствии они обвенчались. В промежутке между перепиской и замужеством Виктория бунтовала, уклонялась от регентства и отказывалась прислушиваться ко всяким там сэрам и пэрам.

Молодая Виктория

Когда кто-то известный и состоявшийся в определенной сфере заступает на чужую территорию, общественность обычно заранее реагирует скептически. Но пример культовой певицы Мадонны, выступившей в роли режиссера и сценариста данной картины, разрушает стереотипы, поскольку историческая мелодрама и впрямь удалась. Здесь переплетаются между собой две эпохи и две романтические истории. Американка из XX столетия оказывает помощь женщине, живущей в современном Манхэттене. К чему все идет, можно без труда догадаться: в финале любовь непременно должна одержать верх над любыми преградами.

МЫ. Верим в любовь

Экранизация музыкальной постановки, снятой по мотивам величайшего произведения Виктора Гюго с Энн Хэтэуэй, Хью Джекманом и Расселом Кроу, является отражением судеб людей, живших в 1832 году в Париже. Картина удостоилась «Золотого глобуса» и была номинирована на 8 премий «Оскар». Из всех мюзиклов 80-х «Отверженные» — не такие смешные и наивные, как «Кошки», но гораздо более близкие и понятные зрителю, чем «Фараон». Фильм был встречен не менее восторженно, чем мюзикл на Бродвее. Энн Хэтэуэй воплотившая образ павшей Фантины, отчаянно прекрасна, а Рассел Кроу в роли инспектора Жавера, как всегда, харизматичен и убедителен.

Отверженные

Серию знаменитых произведений Анны и Сержа Гомон об Анжелике неоднократно экранизировали. Особенной популярностью пользовался сериал с одноименным названием. Режиссер Ариель Зейтун решил внести свою лепту и снять полнометражный фильм по сюжету культового французского романа. Историю о непростой судьбе молодой девушки по имени Анжелика снимали сразу в нескольких странах – Франции, Чехии и Бельгии. Роль прекрасной и непокорной героини сыграла Нора Арнезедер.