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Киноафиша Новости 10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое

15 августа 2022 17:00
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое

Роскошные костюмы, игра актеров и фантастически красивые декорации помогут вам проникнуться другой эпохой.

Клеопатра (1963)

Классическая голливудская картина Джозефа Манкевича по праву занимает лидирующие позиции в любом списке лучших британских мелодраматических фильмов. Одна из наиболее популярных работ актерского тандема – Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона. Великолепная царица Клеопатра, легендарная египетская правительница, готова на все, чтобы сохранить силу и могущество своих подданных. Ей удалось соблазнить прославленных римских императоров – Цезаря и Марка Антония. А все только для того, чтобы объединить Рим и Египет в единую империю, которая будет поистине несокрушима.

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10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Клеопатра

Грозовой перевал (1992)

Роман Эмили Бронте пользуется популярностью у режиссеров, увлекающихся экранизациями произведений. Андреа Арнольд представил свою киноверсию культового произведения о запретной любви нищего и девушки из обеспеченной семьи. Получился весьма атмосферный фильм, где режиссер уделяет пристальное внимание мелочам вроде трещин на губах, грязи под ногтями и звуков, издаваемых сверчками. Камера дрожит, демонстрируя несфокусированный взгляд Хитклиффа, и скрывается во мраке. Кстати, цыгана Хитклиффа, которого кто только не изображал – от Оливье до Файнса – Арнольду хватило храбрости сделать темнокожим.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Грозовой перевал

Анна и король (1999)

Сентиментальная мелодрама о настоящей любви от режиссера Энди Теннант не оставит равнодушным даже самого черствого зрителя. Преподаватель из Англии Анна Леоноуэнс отправляется обучать наследников короля Монгкута в далекий и манящий Сиам. Атмосфера накаляется, когда Монгкуту становится известно о том, что против него готовится бунт. Сопротивленцы собираются свергнуть власть и установить свои порядки. Когда политический конфликт достигает апогея, Анна и король объединяются, чтобы спасти Сиам от могущественных недругов, жаждущих разрушить государство.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Анна и король

Троя (2004)

Культовая американская мелодрама от Вольфганга Петерсена – это история о том, как в Древней Греции между Парисом, наследником Трои, и Еленой, правительницей Спарты, вспыхнула страсть. Их безумное влечение друг к другу развязало войну, которая едва не стерла с лица земли целую цивилизацию. Парис похитил Елену у ее супруга Менелая — разве мог он снести такую обиду. Затаив дыхание, зрители из XXI века наблюдают за тем, как у ворот Трои два противоборствующих мира сошлись в решающей схватке. Тысячи воинов сложат свои головы на поле битвы. Целый народ будет уничтожен во имя настоящей любви.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Троя

Герцогиня (2008)

Герцогиня Девонширская Джорджина действительно существовала, более того, являлась очень известной личностью среди бомонда в Великобритании восемнадцатого столетия. Байопик, который снял режиссер Сол Дибб, в наши дни выглядит ультрасовременно и антуражно. Героиня, воплощенная Кирой Найтли, носит вызывающие головные уборы и на равных говорит с просвещенными мужчинами. При этом эмансипированная дама никак не могла забеременеть от супруга, знала, что он изменяет ей с ее же подругой, а сама почти без утайки встречалась с видным политиком. Словом, привычные для светских львиц жизненные перипетии, мало изменившиеся за три сотни лет.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Герцогиня

Еще одна из рода Болейн (2008)

Джастин Чадвик снял костюмированную драму с участием голивудских звезд Натали Портман и Скарлетт Йоханссон. Они воплотили образы двух сестер, которые сражаются друг с другом за внимание правителя Генриха VIII, исполненного Эриком Баной. Разочарованный супругой, которая никак не может подарить ему наследника, король отправляется на охоту в поместье Болейн. Глава семьи тут же навязывает именитому гостю свою старшую дочь Анну. Государь принимается ухаживать за девушкой – и это длится до тех пор, пока он не выясняет, что младшенькая Болейн ничуть не уступает старшей.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Еще одна из рода Болейн

Молодая Виктория (2009)

Картина от режиссера Жана-Марка Валле удостоилась премии «Оскар» за потрясающую работу костюмеров, которые сумели точно воссоздать наряды той эпохи. Это история о молодости королевы Виктории, которая отличилась не только своими государственными решениями, но и редким для той поры долголетием. Запомнилась правительница и своей бурной личной жизнью, связанной с принцем Альбертом. В ранние годы будущая королева Виктория, воплощенная на экране Эмили Блант, страдала от одиночества и елозила палкой по забору. Повзрослев, она стала переписываться с кузеном, герцогом Альбертом, которого сыграл Руперт Френд. Впоследствии они обвенчались. В промежутке между перепиской и замужеством Виктория бунтовала, уклонялась от регентства и отказывалась прислушиваться ко всяким там сэрам и пэрам.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Молодая Виктория

МЫ. Верим в любовь (2011)

Когда кто-то известный и состоявшийся в определенной сфере заступает на чужую территорию, общественность обычно заранее реагирует скептически. Но пример культовой певицы Мадонны, выступившей в роли режиссера и сценариста данной картины, разрушает стереотипы, поскольку историческая мелодрама и впрямь удалась. Здесь переплетаются между собой две эпохи и две романтические истории. Американка из XX столетия оказывает помощь женщине, живущей в современном Манхэттене. К чему все идет, можно без труда догадаться: в финале любовь непременно должна одержать верх над любыми преградами.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
МЫ. Верим в любовь

Отверженные (2012)

Экранизация музыкальной постановки, снятой по мотивам величайшего произведения Виктора Гюго с Энн Хэтэуэй, Хью Джекманом и Расселом Кроу, является отражением судеб людей, живших в 1832 году в Париже. Картина удостоилась «Золотого глобуса» и была номинирована на 8 премий «Оскар». Из всех мюзиклов 80-х «Отверженные» — не такие смешные и наивные, как «Кошки», но гораздо более близкие и понятные зрителю, чем «Фараон». Фильм был встречен не менее восторженно, чем мюзикл на Бродвее. Энн Хэтэуэй воплотившая образ павшей Фантины, отчаянно прекрасна, а Рассел Кроу в роли инспектора Жавера, как всегда, харизматичен и убедителен.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Отверженные

Анжелика, маркиза ангелов (2013)

Серию знаменитых произведений Анны и Сержа Гомон об Анжелике неоднократно экранизировали. Особенной популярностью пользовался сериал с одноименным названием. Режиссер Ариель Зейтун решил внести свою лепту и снять полнометражный фильм по сюжету культового французского романа. Историю о непростой судьбе молодой девушки по имени Анжелика снимали сразу в нескольких странах – Франции, Чехии и Бельгии. Роль прекрасной и непокорной героини сыграла Нора Арнезедер.

10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Анжелика, маркиза ангелов

Анна Митрофанова
Анна Митрофанова
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