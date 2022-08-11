Драма «Сын» с Хью Джекманом и Лорой Дерн обзавелась датой релиза

Многообещающая драма Флориана Зеллера «Сын», являющаяся духовным сиквелом позапрошлогоднего «Отца», получила официальную дату релиза. Студия Sony Pictures Classics выпустит ленту в кинотеатры 11 ноября этого года, в самый разгар так называемого «сезона наград».

Ведущую роль в картине сыграл Хью Джекман, компанию ему составили Ванесса Кирби, Лора Дерн, Зен МакГрат и Энтони Хопкинс, завоевавший за главную роль в «Отце» вторую в карьере премию «Оскар».

В центре сюжета «Сына» окажется нью-йоркский семьянин по имени Питер (Джекман), чья счастливая жизнь с молодой супругой Бет (Кирби) и новорожденным ребенком омрачается появлением бывшей жены героя Кейт (Дерн), которая просит мужчину оказать на их общего сына-подростка Николаса (МакГрат) необходимое отцовское влияние. Юноша пропустил несколько месяцев школы, он очень замкнутый, странный и озлобленный, поэтому мать надеется, что биологический отец сможет исправить положение. Инструменты Питера — тепло и ласка. Варьируя между работой и домом, герой Джекмана пытается наставить мальчика на правильный путь, но тяжесть внутреннего состояния Николаса постепенно подводит всех к точке кипения.

Как и прошлый проект Зеллера, «Сын» основан на его одноименной пьесе, написанной в соавторстве с Кристофером Хэмптоном. В дальнейшем дуэт, скорее всего, экранизирует «Мать», тем самым, завершив сво. «семейную» трилогию. Первые отзывы прессы о «Сыне» появятся уже в следующем месяце после мировой премьеры на международном кинофестивале в Торонто.