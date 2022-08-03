Студия Warner Bros. отменила выпуск фильма «Бэтгерл»

Кинокомпания Warner Bros. Discovery потрясла Голливуд новостью, что блокбастер DC «Бэтгерл» никогда не выйдет в свет, несмотря на то, что съемки завершились несколько месяцев назад и фильм был уже почти готов. Бюджет «Бэтгерл» составил $90 млн, релиз должен был состояться на стрим-сервисе HBO Max. В актерский состав вошли Лесли Грэйс, Майкл Китон, Дж. К. Симмонс и Брендан Фрейзер. Режиссерами выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Очевидно, что решение отменить выпуск фильма стал сюрпризом не только для рядовых зрителей и общественности, но и для творческой команды проекта. Но что же побудило Warner Bros. Discovery пойти на такой шаг? По данным Variety, причина в налогах.

Инсайдеры отмечают, что «Бэтгерл» создавалась в то время, когда приоритетом Warner Bros. была популяризация HBO Max. После слияния Warner Bros. и Discovery ситуация изменилась – руководство новообразованной корпорации решило сделать ставку на кинотеатральные релизы. В этом контексте фильм «Бэтгерл» оказался недостаточно крупным для выхода на большом экране и недостаточно маленьким для релиза на стриминге.

Если бы «Бэтгерл» было решено отправить в театральный прокат, это бы потребовало дополнительных затрат на маркетинг и пересъемки. Самым очевидным решением было бы следовать изначальному плану и выпустить «Бэтгерл» на HBO Max, но руководство Warner Bros. Discovery предпочло положить фильм на полку и воспользоваться опцией списания налогов. Это позволит компании компенсировать свои затраты на «Бэтгерл», но в то же время Warner Bros. лишается права зарабатывать на этой картине – ни за счет онлайн-релиза, ни за счет продажи фильма другой студии.