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Киноафиша Новости Скандальный телеграм-канал и танцы в стиле стрип: за кадром сериала «Жизнь по вызову»

Скандальный телеграм-канал и танцы в стиле стрип: за кадром сериала «Жизнь по вызову»

30 августа 2022 15:49
Скандальный телеграм-канал и танцы в стиле стрип: за кадром сериала «Жизнь по вызову»

25 августа в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову» об индустрии эскорта в Москве. Режиссером проекта стал Сарик Андреасян. Рассказываем о том, как снимался сериал на сложную тему.

Каждая серия рассказывает историю одной из девушек, связанных с менеджером по прозвищу Мэджик (Павел Прилучный). Обокрала клиента, снялась в порно, устроила пьяный дебош — эти проблемы придется решать мужчине и его охраннику, потому что в любом бизнесе должны работать профессионалы. С полицией Мэджик привык справляться, но появилась новая угроза: кто-то сливает контакты и переписки его сотрудниц в сеть и шантажирует их.

Несколько лет назад Сарик Андреасян узнал о скандальном телеграм-канале «Рынок шкур», его создатели публиковали фото секс-работниц. Канал быстро набрал миллион подписчиков. Интерес людей к теме подтолкнул режиссера к созданию «Жизни по вызову». Только спустя пару лет началась работа над сценарием: его автор Алексей Гравицкий («Чикатило») и креативный продюсер Артем Суджян («Капкан на судью») читали всю возможную информацию, брали интервью и даже посетили бордель в Санкт-Петербурге. На основе собранных историй и был написан сценарий.

Съемки проходили в Москве блоками с 2021 года по весну 2022-го. По словам съемочной группы, было сложно согласовать актерские графики, но необходимо было работать только в летнее время из-за множества эротических сцен. «Нам крайне не повезло в сентябре 2021-го года — это был самый холодный сентябрь за последние годы, люди мерзли, было очень тяжело согревать их и одновременно снимать кино» — поделился Сарик Андреасян. Хотя место действия сериала — столица России, многие улицы почти невозможно узнать, хотя они и находятся в центре Москвы: на Китай-городе, недалеко от Киевского вокзала или Даниловской мануфактуры.

Огромное количество сил ушло на создание трех вариантов интро с танцами в стиле стрип: репетиции продолжались полтора месяца, финальный результат снимался 20 часов. Чтобы связать множество сюжетных линий воедино, нужен был сильный персонаж. Поэтому режиссер придумал Мэджика, вдохновившись сериалом «Рэй Донован» (2013-2020), где главный герой спасает жизни звезд Голливуда. На эту роль нужен был очень статный актер с подходящей фильмографией — на нее идеально подошел Павел Прилучный («Мажор»). Также не хотелось соревноваться с теми же «Чиками» (2020), а рассказать другую историю с иного ракурса.

Сложным аспектом была съемка эротических сцен — Сарик Андреасян заранее проговорил со съемочной группой, что шутки неуместны. Каждой актрисе присылали референсы и уже на площадке обсуждали операторскую работу. Режиссер отмечает, что в сериале «нет голых сцен ради голых сцен», все драматургически оправдано. «Человеческие чувства — это самое важное, потом уже кино».

Фото: KION
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