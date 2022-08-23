Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче»

Константин Хабенский, русский «Интерстеллар» и черный юмор в лучших фильмах на фестивале короткометражек «Короче», смотр которого прошел в Калининграде с 19 по 21 августа.

Красная Заря

Самая безумная картина фестиваля, снятая в жанре мокьюментари. Главный героя отправляется на поиски пропавшего знакомого бышей девушки, который уехал на рыбалку и перестал выходить на связь. В местном дачном поселке он находит очень дружелюбную семью, но не подозревает, что скрывается за таким гостеприимством.

«Красная Заря» добивается какой-то невероятное правдоподобности происходящего. Сначала мы будем наблюдать за героем через видеорегистратор, а затем ее сменит камера местной семейки, которая снимает собственное застолье. Главная удача — актеры. Их игра сбивает с толку своей органичностью и естественностью. Иногда легко забыть, что все происходящее всего лишь постановка. Как будто перед нами не фильм, а реальная запись, улика, попавшая в руки полиции. Это ощущение не пропадает даже после сюжетного твиста, превращающего картину в кровавый слэшер.

Красная Заря

Ночью можно

Трогательная и странная история одного свидания. Девушка встречается с очень застенчивым мужчиной. Она хочет провести бурный вечер, он боится сделать первый шаг и живет лишь своими страхами. Но даже такое неловкое свидание способно привести к чему-то большему.

История со спертым воздухом, полная недомолвок. Выглядит это безумно комично. Взрослые буквально становятся наивными подростками, следуя за страхами и разгорающимися желаниями. Между актерами ощущается сильное напряжение, позволяющее поверить в происходящее. Правильные акценты расставляет финал, которые помогает увидеть даже в грусти и меланхолии что-то хорошее.

Ночью можно

Как с Максимом х(пип)ня случилась

Самый смешной фильм фестиваля. Главный герой пишет актуальный сценарий о митингах и двух полицейских из глубинки, которые прибывают в столицу для разгона людей на улице. Продюсеру нравится история о дружбе двух стражей правопорядка. Нужно совсем чуть-чуть подправить сценарий — убрать протесты и сделать сюжет более добрым. Соглашаясь взяться за ненавистную работу, герой сам оказывается в мире цензуры. Вместо мата в простой жизни он слышит запикивания, все неприличные жесты размываются пикселями, а обнаженка прикрывается черными квадратами.

Короткометражка выделяется своим качеством и звездным составом. В ней снялись Константин Хабенский, Юрий Быков и участник «Квартета И». Выглядит все очень причесанно и даже немного выбивается из общего конкурса. Но все это вряд ли сработало бы без интересной идеи. Режиссеру и исполнителю главной роли Виталию Дуднику удалось смешно показать современные проблемы цензуры. Зал смеялся и аплодировал, а жюри наградило картину за лучший сценарий.

Как с Максимом х(пип)ня случилась

Контактеры

Это короткометражка представляет собой пародию на безумные передачи про инопланетян и паранормальные явления. Съемочная группа шоу «Паранормальный Череповец» находит нового героя — Алексея. Он уфолог и утверждает, что с ним общаются пришельцы.

Довольно простая идея, которая удалась благодаря приземленности. Часть шуток и сюжетных ходов можно легко предугадать, да и к технической стороне есть вопросы, но «Контактеры» все равно работают. За 12 минут им удается показать наивную и обаятельную историю жизни, больше похожую на сюжет сатирического издания «Панорама».

Контактеры

Унесенный в звездную глубину

Главная анимационная работа фестиваля. Перед нами фантастическая история о космонавте, космический корабль с которым уносит в самые глубины космоса. Здесь астронавту и его роботу-компаньону предстоит узнать, что люди далеко не единственная разумная форма жизни во Вселенной.

Создатель мультфильма Сергей Анфиногентов, кажется, даже слишком вдохновлялся современными фильмами о космосе. «Унесенный в звездную глубину» постоянно будет напоминать «Интерстеллар» и «Гравитацию». На месте большие полуфилософские монологи о природе жизни и сложном выборе, красота и страх перед красивым космосом и, конечно, триумфальное возвращение на Землю, к любимой семье. Такая почти классическая научная фантастика, которая выглядит как признание в любви мастерам жанра. Стоит сказать, что, за исключением озвучки, весь мультфильм сделан всего одним человеком.

Унесенный в звездную глубину

Слезы капали в фо-бо

Один из самых ярких и запоминающихся фильмов фестиваля. У актрисы театра начинается черная полоса в жизни. Сначала не достается значимая роль, затем ее увольняют и вынуждают искать другую работу. Но все это лишь болезненные кочки, ведь у девушки еще появится возможность проявить себя.

Название стоит понимать даже слишком буквально, ведь именно тарелка супа фо-бо помогает героине закончить очередной неудачный день. Сама история оказывается невероятно закрученной, ведь за увольнением из театра нас ожидает работа в колл-центре, попытка самоубийства, общение по фене и безумное ограбление. Невероятную сюжетную плотность короткометражки дополняет отличный юмор. Каждая шутка точно попадает в зрителя, как будто знает, что ему нужно. Не прошел фильм и мимо жюри, наградившее фильма специальным призом.

Слезы капали в фо-бо

Рыбалка

Черная комедия, которая слишком быстро заканчивается. Два брата вместе с другом и сыновьями отправляются за город на рыбалку. Но все выходит из-под контроля, когда ребенок ловит вместо рыбы труп.

Это один из немногих проектов, который хотелось бы увидеть в формате полноценного кино. Тут, кажется, есть все: драматургия, интересная история, юмор и яркие актерские работы. Комедия подается скорее через трагедию. Сама ситуация выглядит довольно страшной, и это никак не связано с найденным трупом. Все кроется в полной беспечности взрослых, оказывающихся намного хуже и беспомощнее своих детей. Они могут лишь постоянно читать нотации и ворчать, но в реальности им самим есть чему у юного поколения поучиться.

Рыбалка

Веселый понедельник

Победитель фестиваля «Короче». Илья и Маша живут в очень глубоком Подмосковье. В свой выходной они отправляются в торговый центр в столицу, чтобы посмотреть кино, поесть на фудкорте и просто развлечься. Но одна импульсивная покупка разрушит их жизнь.

С самого начала «Веселый понедельник» правильно ухватывает жизнь и быт бедной пары. Нам показывают их маленькую квартиру, затем очень долгую дорогу в торговый центр. Даже до маршрутки придется преодолеть немалый путь, затем сесть в электричку, а потом еще и спуститься в метро. Их «отдых» выглядит так же безнадежно. Это звучит практически угнетающе, но история не пытается сваливаться в безнадегу. Все подается с постоянным оптимизмом в голосе и юмором, как будто так и должно быть. Просто есть такая жизнь, и люди в ней могут быть счастливы. Возможно, именно поэтому последствия огромной ошибки остаются за кадром и мы видим лишь череду СМС, лишь догадываясь, что случилось с героями в будущем.