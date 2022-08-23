В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией

События в фильмах с нелинейным повествованием развиваются в непрямом хронологическом порядке, что увлекает и сбивает зрителей с толку. Иногда этот прием используется не просто для создания особого саспенса, но и с более глубинными психологическими целями. Перед вами несколько остросюжетных картин, которые удачно эксплуатируют нелинейный ход сюжета.

Казнь (2022)

Полнометражный режиссерский дебют Ладо Кватании — клипмейкера, снимавшего для Хаски, «Ленинграда», Дельфина и Оксимирона. С ориентацией на тягучие западные триллеры в духе «Семь » и «Исчезнувшая » Дэвида Финчера режиссер создал мрачный и прекрасный фильм с интригующим сюжетом и нелинейным повествованием.

В 1991 году, когда империя под названием СССР вот-вот должна умереть, дело о серийных убийствах в одном провинциальном городке официально закрыто. Расследование велось почти 10 лет, и теперь следователь по особо важным делам Исса Давыдов празднует свое повышение. Но внезапно объявляется выжившая жертва, а значит, нужно снова обратиться к событиям прошлого, чтобы докопаться до истины и наконец наказать маньяка.

Картина поделена на семь глав согласно стадиям принятия неизбежного. И события, которые сменяют друг друга вразнобой со временными скачками из 1991-го в 1980-е и обратно, отражают психологическое состояние человека во время каждой из стадий.

Казнь

Вечные (2021)

Самый недооцененный фильм Marvel, снятый обладательницей «Оскара» Хлоей Чжао. Сверхлюди, именуемые Вечными, обладают суперспособностями и уже много тысячелетий защищают Землю от ужасных чудовищ – девиантов. С тех пор как последний монстр был побежден, прошло уже несколько столетий, и настал XXI век, который принес новую угрозу человечеству. Вечные вновь сплотятся для того, чтобы противостоять злу.

Многослойное фэнтези получило шквал негативной критики из-за нетипичного отклонения от общего подхода, который задействуется в фильмах Marvel. Однако нелинейное повествование, благодаря которому на первый план выходит то один, то другой персонаж, позволяет ярче рассказать историю каждого из членов команды и сделать целый десяток героев многограннее.

Вечные

Довод (2020)

Кристофер Нолан нередко заставляет людей ломать голову над фильмами, а также думать о персонажах и сюжетных манипуляциях уже после просмотра. В этом смысле «Довод» — концентрированный Нолан, собравший все его любимые приемы из других картин.

Протагонист пытается победить опаснейшего террориста с помощью технологии инверсии времени, которая позволяет ему двигаться вспять. Зрителям вслед за героями придется научиться иначе воспринимать пространство и время, а также внимательно разбираться в лихих сюжетных поворотах. В данном случае сам фильм строится как палиндром для того, чтобы погрузить нас в эти координаты и до последнего момента водить за нос.

Довод

Шоссе в никуда (1997)

Запутанный фильм Дэвида Линча в жанре нуарного детектива с неожиданной концовкой. В «Шоссе в никуда» нелинейный сюжет, который, как кажется, так и не приходит к развязке. В свойственной режиссеру сюрреалистичной манере повествования рассказывается история на грани сна, потустороннего мира и реальности. Саксофонист Фрэдди Мэдисон приговорен к смертной казни за убийство жены Рене. Однако странным образом вместо него в тюремной камере оказывается некий Пит Дейтон — автомеханик, которого выпускают на свободу. Он завязывает отношения с Элис, которая уж очень напоминает погибшую Рене.

Яркое кинобезумство Линча заставляет нас плутать в мире снов, глубже погружаться в загадки режиссера и полностью отдаваться путешествию по ночному шоссе, в котором время — далеко не определяющая категория.

Шоссе в никуда

Криминальное чтиво (1994)

Говоря об игре с хронологией, трудно не обратиться к творчеству Квентина Тарантино. Нелинейное повествование — излюбленный прием режиссера. И, пожалуй, лучший его образчик — «Криминальное чтиво». Несколько историй из жизни бандитов предстают перед зрителем в нарушенном временном порядке.

Винсент Вега и Джулс Винфилд разбираются с врагами криминального босса Марселласа Уоллеса, обсуждая бургеры и философию. А затем мы видим сцены с Винсентом и женой Марселласа Мией, эпизод о боксере Бутче — и вновь передряги Винсента и Джулса.

Смысл такого коллажного и инверсивного построения сюжета не только в создании захватывающего аттракциона, но и в том, чтобы аккуратно вшить христианскую этику внутрь этого фильма. Ведь в конце концов эта история о божественном провидении, прощении и даже о воскрешении.