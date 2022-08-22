Сиквел «Достать ножи» получил дату релиза и первый кадр

Сиквел нашумевшего детектива «Достать ножи» получил первый кадр, на котором запечатлен многочисленный актерский состав во главе с Дэниэлом Крэйгом, а также официальную дату релиза на Netflix. Вторая часть с подзаголовком «Монокль» (Glass Onion) дебютирует на стриминговом сервисе в последнюю неделю этого года — 23 декабря.

Подробности сюжета новой картины Райана Джонсона держатся в секрете, но известно, что в центре истории окажется совершенно новое дело неподражаемого частного сыщика Бенуа Блана, в котором снова будет множество подводных камней и подозреваемых. Основная часть съемок проходила в Греции, поэтому и значительная часть действия развернется именно там.

В актерский состав вместе с Крэйгом вошли Эдвард Нортон, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Жанель Моне, Лесли Одом — младший и Итан Хоук.

В отличие от «Достать ножи», который хорошо проявил себя в прокате, «Монокль» покажут лишь в избранных кинотеатрах США незадолго до выхода на Netflix. Мировая премьера состоится в сентябре в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто, поэтому первые отзывы, очевидно, появятся уже очень скоро.

В более отдаленных планах Джонсона, Крэйга и Netflix также заявлен третий фильм — медиагигант изначально заключил с режиссером и исполнителем договор сразу на две новые картины о Блане, заплатив обоим очень солидные гонорары.