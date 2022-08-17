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Киноафиша Новости Морвет Кларк потеряла сознание, узнав, что ей дали роль во «Властелине колец: Кольца власти»

Морвет Кларк потеряла сознание, узнав, что ей дали роль во «Властелине колец: Кольца власти»

17 августа 2022 13:17
Морвет Кларк потеряла сознание, узнав, что ей дали роль во «Властелине колец: Кольца власти»

Это случилось на премьере другого фильма.

33-летняя валлийская актриса Морвет Кларк представляла фильм «История Дэвида Копперфильда» на Международном кинофестивале в Торонто, когда ей сообщили, что она получила роль Галадриэль в грядущем сериале Amazon «Властелин колец: Кольца власти».

«Я узнала об этом и сразу пошла на премьеру. Внезапно я поняла, насколько это важно для меня, и потеряла сознание во время ответов на вопросы после фильма. Меня подхватил заботливый охранник», — поведала Кларк в интервью Variety.

Действие сериала происходит за тысячи лет до событий, показанных в трилогии «Властелин колец». Кларк играет того же персонажа, что и Кейт Бланшетт.

«Я знала, что прослушиваюсь на роль эльфа, но не знала какого», — вспоминает Кларк. «Я и моя сестра сошли с ума, пытаясь выяснить это. Я не могла и мечтать, что это будет Галадриэль».

После получения роли девушка так и не связалась с Бланшетт:

«Я просто не могла. Но ее роль была огромной частью моей жизни. Эти фильмы помогли мне пройти через проблемы подросткового возраста. Она была со мной все это время».

На данный момент «Властелин колец: Кольца власти» — самый дорогой сериал в истории. На премьере создатели шоу попросили зрителей смотреть новые эпизоды на максимально большом, чтобы увидеть, сколько любви и усилий потрачено на каждый пиксель картинки. Сериал выйдет на Amazon Prime уже 2 сентября.

Фото: Amazon Prime Video
Юрий Липский
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