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Триллер «Вышка» возглавил отечественный прокат

15 августа 2022 16:45
Триллер «Вышка» возглавил отечественный прокат

За первые выходные фильм заработал 27 млн рублей.

Компания Lionsgate выпустила в российский прокат остросюжетный фильм «Вышка». Несмотря на рейтинг 18+, фильм возглавил сборы не только в России, но и во всем СНГ. По итогам первого уик-энда в отечественном прокате «Вышка» собрала 27 млн рублей, оставив позади «Дитя тьмы: Первая жертва» (19 млн), «Легенды Орленка» (15 млн) и мультфильм «Пес-самурай и город кошек» (15 млн).

«Вышка» повествует о девушке Бекки, которая занималась экстремальными видами спорта вместе со своим мужем. После того, как он сорвался со скалы во время их очередного восхождения, главная героиня решила покончить с опасным увлечением.

Бекки встречается со своей подругой, которая предлагает ей последнее приключение, чтобы побороть страх и посттравматический синдром после смерти мужа. Цель девушек — забраться на радиовышку. Это кажется простым делом для такой опытной экстремалки, как Бекки, вот только лестница на старой вышке обрывается именно в тот, момент, когда девушки добираются до ее вершины. Теперь им придется придумывать, как спуститься вниз, не имея связи с внешним миром.

Главные роли в фильме Скотта Манна исполнили Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган и Мэйсон Гудинг. Фильм можно посмотреть в прокате прямо сейчас.

Фото: Lionsgate
Юрий Липский
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