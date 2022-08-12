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Киноафиша Новости Закари Куинто и другие: объявлен актерский состав 11 сезона «Американской истории ужасов»

Закари Куинто и другие: объявлен актерский состав 11 сезона «Американской истории ужасов»

12 августа 2022 14:27
Закари Куинто и другие: объявлен актерский состав 11 сезона «Американской истории ужасов»

Среди них есть как старые, так и новые лица.

Не так давно глава канала FX Джон Ландграф сообщил, что новый сезон сериала «Американская история ужасов» выйдет уже осенью. Теперь стало известно, кто именно будет играть в предстоящей главе знаменитой хоррор-антологии.

В актерский состав одиннадцатого сезона вошли Закари Куинто, Билли Лурд, Айзек Пауэлл и Пэтти ЛюПон. К ним присоединились Сандра Бернхард, игравшая в сериале «Поза», Джо Мантелло, известный по фильму «Обычное сердце» и Чарли Карвер из «Рэтчед».

Подробности сюжета нового сезона пока не раскрываются. Известно только, что он не будет поделен на две истории, как прошлый. Ландграф сказал следующее:

«Что я могу вам сказать, так это то, что концепт одиннадцатого сезона — это одна история. Она будет разделена на разные временные отрезки, но посвящена одной теме. Это будет история с началом, серединой и концом, как и многие истории до этого».

Говоря про отказ от формата с двумя параллельными историями, Ландграф отметил:

«Я думаю, прошлый сезон оказался очень хорош. Мне нравился формат двух небольших историй. Думаю, это классная идея».

«Американская история ужасов» стартовала в 2011 году. На данный момент проект продлен до 2023 года. Во время подписания последнего контракта глава FX сообщил, что это шоу — самый просматриваемый продукт канала. На FX также выходит второй сезон спин-оффа под названием «Американские истории ужасов».

Фото: FX
Юрий Липский
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