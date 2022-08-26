Экранизация романа Стивена Кинга «Жребий Салема» лишилась даты релиза

В ходе очередной перестановке в графике релизов руководство Warner Bros. Discovery полностью удалило из прокатного календаря намеченную на 21 апреля следующего года экранизацию романа Стивена Кинга «Жребий Салема» (Salem’s Lot). Кинотеатральный слот этого фильма заняла новая часть «Зловещих мертвецов», которую ранее планировали выпустить на сервисе HBO Max. Дальнейшая судьба «Жребия Салема» пока не уточняется, но из-за действий нового начальства студии, отменившего «Бэтгёрл» ради списания налогов, многие журналисты начали опасаться этот проект может постигнуть та же судьба.

«Жребий Салема» повествует о похождениях писателя Бена Мирса (Льюис Пуллман), приехавшего в свой родной городок за вдохновением. Вскоре он понимает, что поселение кишит вампирами, постепенно превратившими место его юности в собственную столовую. Чтобы исправить удручающую ситуацию, главный герой собирает для сражения с жуткими порождениями тьмы команду верующих.

За проект New Line Cinema отвечает режиссер «Проклятия Аннабель 3» Гари Доберман, до этого работавший над сценариями хоррор-дилогии «Оно» и спин-оффа «Проклятия монахини». Вместе с Пуллманом в фильме снялись Пилу Асбек, Элфри Вудард, Спенсер Трит Кларк, Уильям Сэдлер, Билл Кэмп, Джон Бенжамин Хикки, Макензи Ли, Дебра Кристофферсон и Николас Кроветти.