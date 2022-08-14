Когда страхи реальны: 6 фильмов ужасов, основанных на фобиях

«Род мужской» – андрофобия

После смерти мужа Харпер решает уехать в глухую английскую деревню, но прийти в себя ей не удастся – почти сразу же женщину начинают преследовать незнакомые мужчины, и, что самое странное, все они на одно лицо.

Новый фильм Алекса Гарленда, режиссера «Из Машины» и «Аннигиляции», заглядывает в подсознание Харпер и вытаскивает наружу абьюзивные отношения с супругом. Этот опыт героиня переносит на мужчин с одинаковыми лицами: сексиста – владельца дома, эксгибициониста, священника, который оправдывает побои, и агрессивного подростка, который ее сталкерит. Страх Харпер перед представителями мужского пола (или андрофобия) объясняется тем, что в браке женщина сталкивалась с моральным, а однажды и с физическим насилием. В фильме много метафор, намекающих на фобию: яблоня, отсылающая к грехопадению, лес-лабиринт, полный преследователей, и маска Мэрилин Монро, которую травмировало большинство отношений с мужчинами. «Род мужской» еще можно успеть посмотреть в кинотеатре.

Род мужской

«Ведьма из Блэр» – гилофобия

Сюжет нашумевшей «Ведьмы из Блэр» наверняка вам знаком: студенты отправляются в мистический лес, чтобы снять документальный фильм, и пропадают.

Этот хоррор в жанре «найденная пленка» редко рассматривают как кино об иррациональном страхе, а зря. Людей испокон веков пугает лес – судя по мифологии, там обитает древняя хтонь. Взять хотя бы «Ритуал» с его скандинавским божеством Йотуном. В «Ведьме из Блэр» зло тесно связано с природой и ощущается повсюду – в фигурках из хвороста, ночных шорохах, ветках деревьев и даже в воздухе. В лесу кажется, будто он наблюдает за вами – так же себя чувствуют герои фильма. Хоррор опирается на боязнь леса (или гилофобию) – из-за нее люди придают мистическое значение этому месту и видят в нем то, чего на самом деле нет. Если у вас есть эта фобия, «Ведьма из Блэр» произведет на вас сильное впечатление.

Ведьма из Блэр

«Х» – геронтофобия

Фильм рассказывает о группе молодых людей, арендующей домик на ферме в Техасе, чтобы снимать независимое кино для взрослых. Съемки идут по плану, пока пожилая хозяйка дома не начинает завидовать молодым актрисам и по очереди избавляться от «конкуренток».

«X» снят в стилистике «Техасской резни бензопилой», но на его эстетическую составляющую повлияли «Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона. Хоррор пропитан раскрепощенностью и свободой, присущим хипповым семидесятым, а герои снимают авторское кино для взрослых, руководствуясь заветами режиссеров французской Новой волны. Естественное освещение, эксперименты с камерой и импровизация органично вплетаются в сюжет «X». Главный мотив хоррора – страх перед неизбежным процессом старения, или геронтофобия. Режиссер буквально сталкивает молодость и старость лицом к лицу, на этой ноте превращая эротическое кино в кровавый слэшер. В сентябре выйдет приквел «Х» – «Перл», посвященный предыстории главной героини.

Х

«Деревня проклятых» – педофобия

Во время кратковременного инопланетного вторжения женщины Мидвича теряют сознание, а через несколько недель узнают, что беременны. Дети, появившиеся на свет, подозрительно похожи друг на друга, а еще они телепаты и умеют подчинять волю взрослых.

«Деревня проклятых», снятая по книге «Кукушки Мидвича», – представитель поджанра chilling children («ужасные дети»). Это утрированная история о страхе взрослых, что ребенок станет главным, если ему во всем потакать. Но фильм сложнее, чем кажется. В четырнадцать лет режиссер Вольф Рилла вместе с семьей бежал из нацистской Германии. Он видел, как пропаганда действовала на детей, и показал это в ленте через коллективную жестокость мальчиков и девочек из Мидвича. В хорроре присутствуют и отсылки к педофобии – навязчивой боязни детей, из-за которой человек избегает любых контактов с ними. В «Деревне проклятых» эта фобия, правда, очень преувеличена – дети здесь непредсказуемые инопланетяне, и опасаться их – нормально.

Деревня проклятых

«Куджо» – кинофобия

В фильме, снятом по книге Стивена Кинга, рассказывается об огромном сенбернаре Куджо. Во время охоты пса кусает бешеная летучая мышь, он становится агрессивным и начинает нападать на людей.

«Куджо» относится к тем хоррорам, в которых настоящий кошмар – опасные и кровожадные животные, как в «Птицах» и «Челюстях». Замкнутое пространство, в котором происходит основное действие фильма, только усиливает напряжение. Мать с маленьким сыном оказываются в ловушке – они не могут даже открыть дверь заглохший машины, ведь снаружи караулит пес Куджо, уже убивший несколько человек. Столкновения с бешеными бездомными собаками происходят в реальной жизни, поэтому кино вызывает панический страх.

Боязнь собак – или кинофобия, главная тема «Куджо», – может проявиться внезапно у любого человека. Не исключено, что после фильма вы будете вздрагивать, услышав собачий лай.

Куджо

«Зеркала» – эйсоптрофобия

По сюжету, бывший полицейский работает ночным сторожем в сгоревшем универмаге и замечает, что в огромных зеркалах есть что-то жуткое.

«Зеркала» снял режиссер «У холмов есть глаза» Александр Ажа. Это ремейк корейского хоррора «Зазеркалье» 2003 года.

«Зеркала» интересны не только тем, что мастерки пугают даже равнодушных к ужасам скептиков, но и тем, что показывают: автор – истинный ценитель жанра. Александр Ажа лаконично добавляет в повествование сцены, заимствованные из культовых хорроров. Универмаг напоминает монструозный особняк из «Призрака дома на холме», эпизод с экзорцизмом вдохновлен «Изгоняющим дьявола», а мрачный финал в духе «1408» прямо говорит: выхода нет. Фильм основан на патологическом страхе перед зеркалами, или эйсоптрофобии, корни которой уходят в народные поверья. У некоторых людей, видевших хоррор, диагностировали навязчивую боязнь зеркал, поэтому перед просмотром хорошо подумайте.