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Киноафиша Новости Netflix представил тизер и постер финального сезона сериала «Манифест»

Netflix представил тизер и постер финального сезона сериала «Манифест»

29 августа 2022 15:05
Netflix представил тизер и постер финального сезона сериала «Манифест»

Также оглашена дата премьеры.

Потоковый сервис Netflix презентовал первый тизер и дебютный постер четвертого сезона сериала «Манифест», который станет для шоу финальным. Вместе с этим медиагигант огласил и официальную дату премьеры заключительных эпизодов — первая половина двадцатисерийного сезона выйдет на стриминге 4 ноября.

В отмененной каналом NBC, но возрожденной Netflix мистической драме рассказывается о загадочно исчезнувшем и столь же таинственно вернувшемся из небытия авиалайнере рейса 828 и его пассажирах. Попав в зону турбулентности и приземлившись, многочисленные герои узнают, что на самом деле они необъяснимым образом пропали на целых пять лет. Все последующие сезоны персонажи продолжали заниматься поисками правды, а в третьем сезоне происходит сюжетный поворот, указывающий на связь «призрачного» рейса с событиями, произошедшими несколько тысяч лет назад. В четвертом сезоне будет еще больше интриг и неожиданных открытий, а также новый важный персонаж, благодаря которому историю подведут к концовке.

Netflix представил тизер и постер финального сезона сериала «Манифест»

В основной актерский состав «Манифеста» входят Джошуа Даллас, Мелисса Роксбур, Дж.Р. Рамирез, Парвин Каур, Луна Блэйз Бойд, Мэтт Лонг, Ти Доран, Холли Тейлор и Дэрил Эдвардс. На правах создателя и исполнительного продюсера выступает Джефф Рейк.

Фото: NBC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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