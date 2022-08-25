Disney+ выпустил первый трейлер игрового ремейка «Пиноккио» с Томом Хэнксом

Студия Disney продолжает напоминать о скорой стриминговой премьере игрового ремейка «Пиноккио» от Роберта Земекиса — в сети появился полноценный трейлер многообещающей детской сказки. Показанное в ролике полностью соответствует визуальному тону оригинального мультика. Релиз состоится 8 сентября.

Во вдохновленном произведением Карло Коллоди семейном фэнтези от режиссера трилогии «Назад в будущее» в очередной раз осветят классическую историю деревянного мальчика Пиноккио (Бенджамин Эван Эйнсуорт) и кукольного мастера Джеппетто (Том Хэнкс). Старик загадавает желание, чтобы его марионетка стала настоящим ребенком.

Мольбы одинокого резчика по дереву слышит добросердечная Голубая фея (Синтия Эриво), решающая исполнить заветную мечту Джеппетто, наделяя куклу душой. Таким образом Пиноккио становится живым, и счастливый Джеппетто воспитывает его с искренней любовью как настоящего сына, но чтобы превратиться в полноценного человека, юному герою необходимо преодолеть тернистый путь и повзрослеть, а также научиться самопожертвованию, храбрости и верности.

В звездный голосовой каст вошли Джозеф Гордон-Левитт (сверчок Джимини Крикет), Люк Эванс (хитрый Кучер), Кигэн-Майкл Ки (Честный Джон) и Лоррейн Бракко (Чайка София — это новый персонаж, специально придуманный для фильма). Земекис снял «Пиноккио» по сценарию, написанному вместе с Крисом Вайцом («Золушка»).