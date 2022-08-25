Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры, вперед!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Disney+ выпустил первый трейлер игрового ремейка «Пиноккио» с Томом Хэнксом

Disney+ выпустил первый трейлер игрового ремейка «Пиноккио» с Томом Хэнксом

25 августа 2022 09:36
Disney+ выпустил первый трейлер игрового ремейка «Пиноккио» с Томом Хэнксом

До премьеры осталось ровно две недели.

Студия Disney продолжает напоминать о скорой стриминговой премьере игрового ремейка «Пиноккио» от Роберта Земекиса — в сети появился полноценный трейлер многообещающей детской сказки. Показанное в ролике полностью соответствует визуальному тону оригинального мультика. Релиз состоится 8 сентября.

Во вдохновленном произведением Карло Коллоди семейном фэнтези от режиссера трилогии «Назад в будущее» в очередной раз осветят классическую историю деревянного мальчика Пиноккио (Бенджамин Эван Эйнсуорт) и кукольного мастера Джеппетто (Том Хэнкс). Старик загадавает желание, чтобы его марионетка стала настоящим ребенком.

Мольбы одинокого резчика по дереву слышит добросердечная Голубая фея (Синтия Эриво), решающая исполнить заветную мечту Джеппетто, наделяя куклу душой. Таким образом Пиноккио становится живым, и счастливый Джеппетто воспитывает его с искренней любовью как настоящего сына, но чтобы превратиться в полноценного человека, юному герою необходимо преодолеть тернистый путь и повзрослеть, а также научиться самопожертвованию, храбрости и верности.

В звездный голосовой каст вошли Джозеф Гордон-Левитт (сверчок Джимини Крикет), Люк Эванс (хитрый Кучер), Кигэн-Майкл Ки (Честный Джон) и Лоррейн Бракко (Чайка София — это новый персонаж, специально придуманный для фильма). Земекис снял «Пиноккио» по сценарию, написанному вместе с Крисом Вайцом («Золушка»).

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели Читать далее 26 августа 2022
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» «Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Читать далее 23 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях Читать далее 24 августа 2022
Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче» Читать далее 23 августа 2022
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал Читать далее 25 августа 2022
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Читать далее 22 августа 2022
Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Гид для тех, кто ничего не понял после просмотра первой серии «Дома дракона» Читать далее 24 августа 2022
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 августа 2022
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «‎Короче»‎ Читать далее 24 августа 2022
В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией Читать далее 23 августа 2022
Related video