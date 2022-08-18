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Киноафиша Новости Ковбои Итан Хоук и Педро Паскаль: появились фото со съемок нового фильма Педро Альмодовара

Ковбои Итан Хоук и Педро Паскаль: появились фото со съемок нового фильма Педро Альмодовара

18 августа 2022 16:58
Ковбои Итан Хоук и Педро Паскаль: появились фото со съемок нового фильма Педро Альмодовара

Короткометражный вестерн станет своеобразным ответом «Горбатой горе».

В сети появилась порция фотографий со съемок короткометражного вестерна Педро Альмодовара «Странный образ жизни» (Strange Way of Life). На представленных снимках вместе с испанским мэтром запечатлены исполнители главных ролей Итан Хоук и Педро Паскаль.

Ковбои Итан Хоук и Педро Паскаль: появились фото со съемок нового фильма Педро Альмодовара

О сюжете очередного проекта создателя «Возвращения» и «Параллельных матерей» известно лишь в общих чертах. Действие тридцатиминутной ленты развернется в городке Альмерия. В центре повествования окажутся давние знакомые, стрелки в отставке Джейк (Хоук) и Сильва (Паскаль), встречающиеся спустя два десятилетия. Однако выясняется, что их воссоединение не просто случайность, а нечто большее. По словам режиссера, в картине будет подробно исследована тема романтического влечения в условиях маскулинности. Предполагается, что лента станет своеобразным ответом «Горбатой горе», на режиссерское кресло которой в свое время претендовал Альмодовар.

Ковбои Итан Хоук и Педро Паскаль: появились фото со съемок нового фильма Педро Альмодовара

Фильм назван в честь одноименной португальской песни культовой певицы Амалии Родригес. Ее композиция станет саундтреком фильма. Костюмы для персонажей разработал главный дизайнер бренда Saint Laurent Энтони Ваккарелло. В остальной актерский состав вошли Ману Риос, Педро Касабланк, Сара Саламо, Жозе Кондеса, Джейсон Фернандес, Эренис Лохан и Джордж Стин.

«Странный образ жизни» выйдет в следующем году. Вероятно, премьера состоится на одном из европейских кинофестивалей.

Фото: Iglesias Más & Agustín Almodóvar
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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