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Киноафиша Новости Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартует с двух эпизодов и завершится до финала «Дома Дракона»

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартует с двух эпизодов и завершится до финала «Дома Дракона»

17 августа 2022 12:26
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартует с двух эпизодов и завершится до финала «Дома Дракона»

Amazon синхронизировал релиз под часовые пояса.

Стрим-сервис Amazon Prime Video огласил график выхода эпизодов многосерийного приквела «Властелина колец». Дорогостоящее фэнтези по вселенной Джона Толкина стартует сразу с двух серий, что позволит ему завершиться ранье более продолжительного «Дома Дракона». При таком раскладе состоящий из восьми эпизодов первый сезон «Колец власти» подойдет к концу 14 октября, в то время как трансляции приквела «Игры престолов» закончатся 23 октябя.

Чтобы эпизоды «Колец власти» выходили во всем мире одновременно, медиагигант синхронизировал релиз под часовые пояса. Таким образом, в некоторых странах премьера многообещающего сериала состоится уже 1 сентября (в России это будет 4:00 по МСК).

Действие масштабного шоу, вдохновленного бессмертной сказочной сагой английского писателя, развернется во Второй эпохе Средиземья. Шоу будет представлять собой величественную историю о зарождении ужасающего зла, с которым придется столкнуться главным героям. Кроме того, зрителей познакомят со множеством новых колоритных действующих лиц, принадлежащих к разнообразным народам и расам.

На правах исполнительных продюсеров и шоураннеров дорогостоящего эпика выступают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. В разработке сценария им помогал Брайан Когман («Игра престолов»).

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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