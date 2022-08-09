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Киноафиша Новости У Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона

У Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона

9 августа 2022 09:56
У Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона

Режиссер заканчивает работу над своим текущим проектом.

Печальные новости для всех поклонников творчества Ларса фон Триера — у режиссера «Нимфоманки», «Меланхолии» и «Догвилля» диагностирована болезнь Паркинсона. Согласно официальному заявлению продюсерской компании Триера, которую он основал в 1992 году совместно с Петером Ольбеком Йенсеном, сейчас 66-летний постановщик находится в хорошем расположении духа и проходит курс лечения от своих симптомов.

Несмотря столь серьезный диагноз, фон Триер продолжает работу над своим давним телепроектом. Сейчас он завершает производство третьего сезона сериала «Королевство», выходившего еще в 1990-х, после чего режиссер примет участие в ограниченном количестве мероприятий для прессы в рамках промокампании шоу.

Мировая премьера заключительной главы культовой многосерийной мистической драмы о жутком королевском госпитале Копенгагена, расположенном на древнем болоте, состоится в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, который будет проходить с 31 августа по 10 сентября.

Что касается кинопроектов, то последним на данный момент полнометражным фильмом скандально известного датчанина является психологический триллер про маньяка «Дом, который построил Джек», вышедший на экраны в 2018 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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