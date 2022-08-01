Что читает Джон Сноу? Книжная полка Кита Харрингтона

Всегда интересно узнать, что читают любимые актеры. Особенно если они правда любят литературу! Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон — не просто красавчик, но и обладатель прекрасного вкуса. В списке его любимых книг — вечная классика от Шекспира до Томаса Манна.

Крупнейшим книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес поделился 5 любимыми романами актера. А вы их уже читали?

Трагическая история доктора Фаустуса, продавшего душу дьяволу, — это старинная немецкая легенда, которая была адаптирована Гете в поэме «Фауст». Однако не только Гете переосмыслил эту историю. Киту Харрингтону, например, больше нравится версия Томаса Манна. Актер говорил, что ему хватило прочесть несколько первых страниц романа, чтобы понять, — это стоящее произведение! Главный герой — не доктор Фауст, а композитор Леверкюн, также заключивший сделку с темными силами ради музыки и собственной гениальности. Как вы уже догадались, ничем хорошим это не кончилось…

Самая известная в мире антиутопия не оставила равнодушным и Харрингтона. В одном из интервью актер говорил, что мечтает сыграть главного героя — Уинстона Смита, дерзнувшего взбунтоваться против режима. Помимо того, что роман увлекательный и читается на одном дыхании, он еще и стал самой убедительной критикой тоталитаризма. Как это — жить в стране, где мир — это война, дважды два — пять, а Большой Брат следит за тобой? Государство становится тюрьмой — даже выбор мужа или жены не зависит от желания его гражданина. Не говоря уже о каких-то других свободах… Кстати, в СССР роман был запрещен с 1949 по 1988 год из-за образа Большого Брата — усатого человека с мужественным лицом, который по описанию очень уж напоминал портрет Сталина.

Роман, который Кит Харрингтон назвал гениальным, был написан Берджессом после того, как у него диагностировали рак мозга и писателю оставалось жить около года. Сам автор говорил, что его произведение «пропитано болью» — это чувствуется в каждой строчке. Главный герой Алекс попадает в тюрьму еще подростком. Он проповедует насилие и наслаждается жесткостью, однако программа по перевоспитанию преступников не может его исправить. Напротив, Алекс сам стал жертвой насилия и преисполнился еще большей ненавистью к людям. Можно ли разорвать этот замкнутый круг, или просто мир так несправедливо устроен? Ответ на этот вопрос Берджесс и пытается найти. К слову, роман был удачно экранизирован Стенли Кубриком — тут сложно сказать, что круче — фильм или книга.

Не будем пересказывать вам сюжет классической трагедии — вы наверняка знаете, кто такие Монтекки и Капулетти, и почему молодые влюбленные из двух враждующих семей погибли так рано и даже нелепо. Говорят, что Шекспира можно трактовать бесконечно — каждая постановка и каждый фильм показывают отношения Ромео и Джульетты в новом ракурсе. Кит Харрингтон особенно выделяет экранизацию База Лурмана, снятую в 1996 году с Леонардо Ди Каприо в роли Ромео. Харрингтон говорит, что сам когда-нибудь хотел бы снять фильм по шекспировской пьесе. Было бы здорово это увидеть!

Еще одно классическое произведение в списке любимых книг актера. Этот масштабный роман рассказывает о жизни беднейшего сословия Франции начала 19 века. Бывший каторжник Жан Вальжан, в подростковом возрасте осужденный за кражу куска хлеба, озлоблен и не доверяет никому. Однажды он знакомится с католическим епископом, который меняет его представления о жизни. Священник просто относится к Жану по-человечески, и эти проявления доброты и великодушия становятся для Вальжана настоящим открытием. В романе много второстепенных персонажей и сюжетных линий, а жесткая и конструктивная критика политики того времени сделала «Отверженных» главным произведением в карьере Гюго.

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