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Что читает Джон Сноу? Книжная полка Кита Харрингтона

1 августа 2022 13:58
Что читает Джон Сноу? Книжная полка Кита Харрингтона

Всегда интересно узнать, что читают любимые актеры. Особенно если они правда любят литературу! Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон — не просто красавчик, но и обладатель прекрасного вкуса. В списке его любимых книг — вечная классика от Шекспира до Томаса Манна.

Крупнейшим книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес поделился 5 любимыми романами актера. А вы их уже читали?

«Доктор Фаустус», Томас Манн

Трагическая история доктора Фаустуса, продавшего душу дьяволу, — это старинная немецкая легенда, которая была адаптирована Гете в поэме «Фауст». Однако не только Гете переосмыслил эту историю. Киту Харрингтону, например, больше нравится версия Томаса Манна. Актер говорил, что ему хватило прочесть несколько первых страниц романа, чтобы понять, — это стоящее произведение! Главный герой — не доктор Фауст, а композитор Леверкюн, также заключивший сделку с темными силами ради музыки и собственной гениальности. Как вы уже догадались, ничем хорошим это не кончилось…

«1984», Джордж Оруэлл

Самая известная в мире антиутопия не оставила равнодушным и Харрингтона. В одном из интервью актер говорил, что мечтает сыграть главного героя — Уинстона Смита, дерзнувшего взбунтоваться против режима. Помимо того, что роман увлекательный и читается на одном дыхании, он еще и стал самой убедительной критикой тоталитаризма. Как это — жить в стране, где мир — это война, дважды два — пять, а Большой Брат следит за тобой? Государство становится тюрьмой — даже выбор мужа или жены не зависит от желания его гражданина. Не говоря уже о каких-то других свободах… Кстати, в СССР роман был запрещен с 1949 по 1988 год из-за образа Большого Брата — усатого человека с мужественным лицом, который по описанию очень уж напоминал портрет Сталина.

Что читает Джон Сноу? Книжная полка Кита Харрингтона

«Заводной апельсин», Энтони Бёрджесс

Роман, который Кит Харрингтон назвал гениальным, был написан Берджессом после того, как у него диагностировали рак мозга и писателю оставалось жить около года. Сам автор говорил, что его произведение «пропитано болью» — это чувствуется в каждой строчке. Главный герой Алекс попадает в тюрьму еще подростком. Он проповедует насилие и наслаждается жесткостью, однако программа по перевоспитанию преступников не может его исправить. Напротив, Алекс сам стал жертвой насилия и преисполнился еще большей ненавистью к людям. Можно ли разорвать этот замкнутый круг, или просто мир так несправедливо устроен? Ответ на этот вопрос Берджесс и пытается найти. К слову, роман был удачно экранизирован Стенли Кубриком — тут сложно сказать, что круче — фильм или книга.

«Ромео и Джульетта», Уильям Шекспир

Не будем пересказывать вам сюжет классической трагедии — вы наверняка знаете, кто такие Монтекки и Капулетти, и почему молодые влюбленные из двух враждующих семей погибли так рано и даже нелепо. Говорят, что Шекспира можно трактовать бесконечно — каждая постановка и каждый фильм показывают отношения Ромео и Джульетты в новом ракурсе. Кит Харрингтон особенно выделяет экранизацию База Лурмана, снятую в 1996 году с Леонардо Ди Каприо в роли Ромео. Харрингтон говорит, что сам когда-нибудь хотел бы снять фильм по шекспировской пьесе. Было бы здорово это увидеть!

Что читает Джон Сноу? Книжная полка Кита Харрингтона

«Отверженные», Виктор Мари Гюго

Еще одно классическое произведение в списке любимых книг актера. Этот масштабный роман рассказывает о жизни беднейшего сословия Франции начала 19 века. Бывший каторжник Жан Вальжан, в подростковом возрасте осужденный за кражу куска хлеба, озлоблен и не доверяет никому. Однажды он знакомится с католическим епископом, который меняет его представления о жизни. Священник просто относится к Жану по-человечески, и эти проявления доброты и великодушия становятся для Вальжана настоящим открытием. В романе много второстепенных персонажей и сюжетных линий, а жесткая и конструктивная критика политики того времени сделала «Отверженных» главным произведением в карьере Гюго.

Что читает Джон Сноу? Книжная полка Кита Харрингтона

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