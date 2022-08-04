Актер и комик Пэттон Освальт рассказал, что Хлоя Чжао снимет сиквел «Вечных»

Несмотря на неоднозначный прием со стороны зрителей и коммерческий провал, «Вечные», скорее всего, все-таки получат продолжение. По крайней мере, в этом всецело убежден комик Пэттон Освальт («Бедная богатая девочка», «МОДОК»), озвучивший в прошлогоднем кинокомиксе о бессметных супергероях тролля Пипа, сопровождавшего в сцене после титров персонажа Гарри Стайлса. В рамках недавнего выступления на The Today Show он заявил, что вторая часть обязательно состоится. Более того, в режиссерское кресло вернется постановщица оригинальной ленты Хлоя Чжао:

«Они объявили, что будет продолжение «Вечных». Хлоя Чжао поставит сиквел. Так что, надеюсь, в будущем будет больше приключений Звездного лиса [Стайлс] и Пипа».

Представители кинокомпании пока не делали никаких официальных заявлений насчет сиквела, но вполне возможно, что Освальту известно об этом больше других. Не исключено, что анонс может прозвучать уже в сентябре в рамках масштабного мероприятия D23 Expo, где у Marvel Studios будет большая презентация с рядом громких анонсов в связи с Пятой и Шестой фазами киновселенной.

«Вечные» стали самым низко оцененным проектом MCU (рейтинг на Rotten Tomatoes — 47%), а глобальные кассовые сборы при $200-миллионном бюджете и огромных затратах на маркетинг составили $402 млн.