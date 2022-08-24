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Киноафиша Новости Стивен Грэм снимется в историческом сериале о боксе от создателя «Острых козырьков»

Стивен Грэм снимется в историческом сериале о боксе от создателя «Острых козырьков»

24 августа 2022 16:47
Стивен Грэм снимется в историческом сериале о боксе от создателя «Острых козырьков»

Действие развернется в Лондоне образца Викторианской эпохи.

Как передает Deadline, автор «Острых козырьков» Стивен Найт и британский актер Стивен Грэм работают над 12-серийной исторической драмой «Тысяча ударов» (A Thousand Blows). Действие шоу развернется в мире нелегального бокса времен викторианского Лондона.

Сериал будет посвящен судьбам Езекии и Алека, двух лучших друзей, недавно прибывших с Ямайки. Борясь за выживание в жестоком плавильном котле лондонского Ист-Энда эпохи королевы Виктории, они столкнутся с Шугаром Гудсоном, опасным боксером-ветераном, которого и сыграет Грэм.

Найт снова возьмет на себя роль создателя, сценариста и исполнительного продюсера. Грэм не только исполнит одну из ведущих ролей, но тоже выступит в качестве продюсера. Режиссерское кресло заняла Тиндж Кришнан, ранее снимавшая сериалы «Не сработало» и «Берег москитов».

«Я очень рад работать над этим проектом со Стивеном, а также с очень талантливой творческой командой и группой сценаристов», — сказал Найт. «Я люблю погружаться в нерассказанные истории, и эта история действительно заслуживает того, чтобы ее рассказали».

Глобально шоу будет выходить на Disney+, в США — на Hulu.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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