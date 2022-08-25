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Киноафиша Новости Юэн Макгрегор исполнит ведущую роль в сериале по роману «Джентльмен в Москве»

Юэн Макгрегор исполнит ведущую роль в сериале по роману «Джентльмен в Москве»

25 августа 2022 16:34
Юэн Макгрегор исполнит ведущую роль в сериале по роману «Джентльмен в Москве»

Актер сыграет русского графа.

Юэн Макгрегор договорился о съемках в новом многосерийном проекте. По сведениям Variety, звезда «Оби-Вана Кеноби» и «Холстона» сыграет главную роль в сериале по мотивам романа Амора Тоулза «Джентльмен в Москве». Проект разрабатывают для стрим-сервиса Paramount+ и кабельного канала Showtime.

Шотландский актер воплотит российского графа Александра Ростова, превратившегося на волне революции из богача в нищего. После трибунала Ростову придумывают необычное наказание — его отправляют в ссылку в отель «Метрополь», территорию которого ему запрещено покидать ни при каких условиях. Превратившись в узника заведения, подневольный главный герой становится свидетелем различных исторических событий, постепенно адаптируется к новой реальности и вскоре открывает для себя истинную ценность дружбы, семьи и любви.

Макгрегору искренне нравится материал, поэтому он выступит в качестве одного из продюсеров:

«Это удивительная и по-настоящему отличная история, поэтому я очень рад воплотить такую потрясающую роль».

Шоураннером «Джентльмена в Москве» назначен Бен Вэнстоун («О всех созданиях — больших и малых»). В продюсерскую команду вместе с ним и Макгрегором вошли Том Харпер («Война и мир») и Ксавьер Маршан («Миссис Харрис едет в Париж»). О времени начала съемок пока информации нет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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