Джеффри Дин Морган получил роль в четвертом сезоне «Пацанов»

В касте четвертого сезона «Пацанов», съемки которого уже официально стартовали, произошло примечательное пополнение. Как передает Deadline, к актерскому составу дерзкой супергеройской сатиры шоураннера Эрика Крипке присоединился Джеффри Дин Морган.

Какая роль отведена звезде «Хранителей», к сожалению, не уточняют, но предполагается, что он появится как минимум в нескольких эпизодах. Крипке и Морган ранее сотрудничали на съемках «Сверхъестественного», где последний воплощал Джона Винчестера. Тандем неоднократно пытался воссоединиться в рамках прошлых сезонов «Пацанов», однако проблема всегда заключалась в загруженном графике исполнителя, так как Морган был постоянно занят на площадке «Ходячих мертвецов». Теперь, когда работа над зомби-драмой полностью закончена, он все-таки нашел возможность сняться в «Пацанах».

В сверхпопулярной экранизации комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона задействованы Карл Урбан, который уже поздравил Моргана в соцсетях, а также Энтони Старр, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Джесси Ашер, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Доминик МакЭллигот, Джанкарло Эспозито, Клаудия Думитмногие, Кэмерон Кроветти и многие другие. Пока официально не подтверждено, но предполагается, что Дженсен Эклс также будет задействован в четвертом сезоне. В числе других новичков каста заявлены Вэлори Кэрри и Сьюзан Хэйуорд, которым отведены партии супергероинь Фейерверк и, соответственно, Сэйдж.

Скорее всего, релиз четвертого сезона состоится в 2023 году.