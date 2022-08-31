Режиссер Райан Джонсон подчеркнул, что он очень гордится «Звездными войнами: Последние джедаи»

Восьмой полнометражный эпизод франшизы «Звездные войны» с подзаголовком «Последние джедаи» вышел в 2017 году. Его режиссером выступил Райан Джонсон, который позже снял детектив «Достать ножи».

Еще на этапе производства «Последних джедаев» компания Disney верила в видение режиссера и даже назначила его главным по развитию трилогии сиквелов «Звездных войн». Правда, когда фильм вышел, то он получил неоднозначный прием со стороны зрителей. Те, кто ждал новых решений во франшизе, известной самоповторами, оценили фильм высоко. Те же, кто хотел видеть в новом фильме сохранение традиций «Звездных войн», были разочарованы.

В последней категории оказался и Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера. Он не только спорил с режиссером о развитии истории своего персонажа, но и комментировал это публично еще во время промокампании фильма. Руководство Disney испугалось гнева фанатов, отказалось продолжать сотрудничество с Джонсоном и вернуло в режиссерское кресло Джей Джея Абрамса, снявшего прошлый эпизод. В итоге «Скайуокер. Восход» Абрамса получил еще более разгромные отзывы от зрителей и критиков.

Спустя 5 лет, в интервью изданию Empire Джонсон продолжил защищать свой фильм. По словам режиссера, он гордится им ещё сильнее. Он признал, что пошел на решительные меры, но лишь потому что хотел сохранить силу мифологии «Звездных войн».

Он уточнил, что финальные кадры ленты не разрушают легенду Люка Скайуокера, а укрепляют ее. Сам Люк в этих сценах отбрасывает прошлое и принимает свое наследие. Отказ от прошлых проблем в пользу принятия самого важного в мифологии «Звездных войн» должно было вдохновить новые поколения зрителей войти в этот мир.