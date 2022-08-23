Бизнесмен Павел Прилучный руководит эскорт-агентством в трейлере сериала «Жизнь по вызову»

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер сериала «Жизнь по вызову». Шоу повествует об эскорт-агентстве бизнесмена по прозвищу Мэджик (Павел Прилучный). Официально он работает топ-менеджером в крупной консалтинговой фирме, но на деле его компания занимается подбором обольстительных девушек, которые согласны оказывать интимные услуги членам так называемого высшего общества.

Бизнес процветает, пока однажды на агентство устраивается облава. Мэджик рискует потерять все. Более того, он боится, что о его работе узнают остальные, особенно его дочь, которую главный герой воспитывает один. Мэджику придется решать обрушившиеся на него проблемы. Судя по трейлеру, «Жизнь по вызову» будет отличаться не только драматизмом и детективным напряжением, но и изобилием эротики.

Режиссер проекта Сарик Андреасян в пресс-релизе KION сказал следующее:

«Мы перечитали и пересмотрели большое количество интервью реальных участников эскорт-индустрии, а наш сценарист консультировался непосредственно с ее действующими представителями. Большинство историй, в которые попадают наши героини, основаны на реальных событиях, и, как мне кажется, это чувствуется и выводит сериал на очень высокий честный уровень».

В первом сезоне будет десять эпизодов. Все они появятся на KION 25 августа.