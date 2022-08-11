9 идей, которые американцы украли из русских фильмов

Российский кинематограф почему-то зачастую считают «вторичным» и «недотягивающим до западного уровня». Но мало кто знает, что многими отечественными картинами восхищаются даже именитые голливудские режиссеры. А некоторые идеи российских и советских мэтров они даже иногда незаметно воруют. Вспомним несколько таких прецедентов.

Наша страна всегда была бесспорным космическим лидером. Причем, как выясняется, не только в реальной жизни, но и на большом экране. В 1961 году в СССР вышел фильм Павла Клушанцева «Планета бурь» с прекрасным актером Георгием Жженовым. Сюжет развивался вокруг экипажа космического корабля, обнаружившего жизнь на другой планете. Вот только эта жизнь оказалась не особенно разумной и совсем не дружелюбной. Ленту купили 28 стран мира, но из них только Америка почему-то решила не показать ее в первозданном виде, а нарушить авторские права. Сцены поменялись местами, на советском звездолете появилась эмблема НАСА, а Жженов в титрах превратился в некоего Курта Бодена. Но и это еще не конец истории. Увидев в кинотеатре эту «адаптацию», молодой Джордж Лукас раз и навсегда влюбился в жанр фантастики. В своих интервью «отец» «Звездные войны» признается, что именно в тот момент он определился с делом своей жизни.

«Планета бурь» vs «Звездные войны»

Чебурашка – первый гремлин

Эта теория не имеет однозначного доказательства, однако многие зрители уверены, что именно советский неведомый зверек стал одним из прототипов гремлинов.

Справедливости ради, эта теория не имеет однозначного доказательства, однако многие зрители уверены, что именно советский неведомый зверек стал одним из прототипов гремлинов. Внешность этих персонажей действительно заставляет задуматься о сходстве. Да и происхождение, и видовая принадлежность Чебурашки и Гизмо одинаково туманны. Сценарист Крис Коламбус признается, что в своем фильме «Гремлины» 1984 года он «объединил сразу нескольких существ в одно». Сами гремлины появились в 40-е годы с подачи британской авиации: так летчики называли «самолетных домовых», которые по ночам раскручивали гайки машин. Могваи родились еще в Древнем Китае и представляли собой злых духов, размножающихся в сезон дождей. Но вот откуда взялся очаровательный внешний облик этих довольно пугающих персонажей, остается загадкой. Вполне возможно, что он был позаимствован у нашего Чебурашки, появившегося, к слову, на 18 лет раньше.

Чебурашка и Гремлин

«Чужого» придумал Иван Ефремов

Фильм «Туманность Андромеды» по одноименному роману выдающегося русского фантаста Ивана Ефремова был снят еще в 1967 году. А спустя 12 лет, в 1979-м, свет увидела первая часть легендарной франшизы «Чужой». Конечно, американцы никогда не признаются в плагиате, однако сходство идей, монстров и персонажей можно увидеть невооруженным глазом. По сюжету «Туманности», космонавты с Земли прибывают на планету, на которой есть жизнь. Но «местные жители» оказываются пугающими темными созданиями, живущими во мраке и нападающими на людей с целью питания и размножения. К тому же вскоре они просачиваются на корабль землян. Что-то напоминает, правда? Конечно, фильмов с подобным сюжетом в наше время снята масса, вот только именно российские сценаристы были истинными первопроходцами.

«Туманность Андромеды» vs «Чужой»

Идея «Марсианина» родилась в России

И снова немного о космосе. В отличие от предыдущего случая плагиата, этот был официально рассмотрен в суде и опровергнут Ридли Скоттом . Однако российский режиссер и сценарист Михаил Расходников продолжает во всеуслышание заявлять, что идею «Марсианина» Голливуду подал именно он. По словам Михаила, в 2007 году он послал на официальную почту компании Fox свой синопсис фильма. Вскоре автор доработал и полноценный сценарий, вот только ответа от студии он не получил. А в 2012 году на прилавках американских магазинов появился роман Энди Уира с совершенно идентичным сюжетом, по которому в 2015-м сняли фильм «Марсианин».

Михаил Расходников и Ридли Скотт

Герой былин превратился в Синдбада

Добрая советская сказка Александра Птушко «Садко» по мотивам русских былин вышла в прокат в 1952 году и вскоре попала на иностранные экраны. Ровно десять лет спустя американский «король фильмов класса В» Роджер Уильям Корман по каким-то совершенно необъяснимым соображениям решил переврать сюжет и присвоить этот фильм себе. Он сделал новый монтаж и переозвучку ленты, убрав из нее все песни на русском языке и детали, отсылающие к русскому быту. Из фильма исчезли белокаменные церкви и народные наряды. А сам красавец Садко в исполнении Сергея Столярова превратился в Синдбада Морехода в исполнении Эдварда Столяра. Правда, лицо актера от этого, конечно же, более американским не стало.

«Садко» vs «Синдбад»

У Одри Хепберн и Людмилы Гурченко был общий костюмер?

Вопрос, конечно, риторический. Едва ли эти актрисы вообще хоть когда-нибудь пересекались. И все же на экране в своих знаковых ролях обе красавицы появились практически в идентичных образах. Когда в 1957 году Одри Хепберн снялась в фильме «Забавная мордашка» в пышном белом платье в горошек, ее сочли новой иконой стиля. Но когда этот фильм вышел на советских экранах, зрители негодовали. Дело в том, что годом ранее, в 1956-м, в точно таком же платье пела легендарную песню «Пять минут» Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи». Причем свой образ русская звезда придумала сама, а вот над Хепберн поработали стилисты. Современные киноэксперты считают, что Голливуд вполне мог «вдохновиться» новым советским фильмом, ведь в 50-е режиссеры внимательно следили за иностранными премьерами и трендами.

Людмила Гурченко и Одри Хепберн

«Ирония судьбы» переехала в Бостон

Абсолютно непонятно, каким образом американцы обыграют идею типовой советской застройки Москвы и Ленинграда, но они действительно вознамерились снять ремейк культовой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Это, конечно, не совсем плагиат, но звучит весьма устрашающе. Сценарий напишет Тиффани Полсен («Пара на праздники»), а главные роли сыграют Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Настораживает то, что действие будет происходить в Бостоне, а создатели обещают сделать комедию в духе «Предложения» с Сандрой Буллок. Сам по себе фильм очень даже неплохой, вот только объединять в корне американский подход с абсолютно русской идеей – плохая затея.

Кстати, в Индии в 2015 году уже сделали свою «Иронию судьбы» под названием «Я люблю Новый год», и получился отнюдь не шедевр.

Американская версия Нади vs Надя, которую мы все знаем и любим

«Сахара» – ремейк довоенного советского фильма

В 1936 году советский режиссер Михаил Ромм по личному заказу Иосифа Сталина выпустил драму «Тринадцать». Действия развернулись в Средней Азии во время Первой мировой войны. Нет, сплагиачен этот фильм, к счастью, не был. Однако он стал первой в истории советской кинолентой, получившей официальный иностранный ремейк – да не где-нибудь, а сразу в Голливуде. Новый фильм вышел в Columbia Pictures в 1943 году и получил название «Сахара». Действие перенесли в Северную Африку в годы Второй мировой, а вот сюжет и персонажей практически не тронули: в фильме и без того все было лаконично и ярко.

«Триннадцать» vs «Сахара»

Русская драма «Майор» превратилась в американский сериал

В 2016 году интернет-гигант Netflix приобрел авторские права на малобюджетный и не особенно известный российский драматический фильм «Майор» Юрия Быкова. Главный герой картины – полицейский, который насмерть сбивает на дороге человека, а его коллеги пытаются его оправдать. Ремейк вышел в форме сериала уже в 2018 году, причем с немалым бюджетом… и совершенно не произвел впечатления на автора оригинального фильма. Быков признался, что он вложил в «Майора» часть своей души, кроме того, фильм был снят на чистом энтузиазме группой искренне влюбленных в кино людей. А американская версия, по его словам, опустила саму идею до уровня «жвачки» и «вторсырья».